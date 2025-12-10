उत्तराखंड के डीएम ने यूपी के अफसरों को लगाई फटकार, अतिक्रमण पर कसे पेंच, जानिये क्या कहा
हरिद्वार डीएम ने बैठक के दौरान उत्तराखंड और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 10, 2025 at 1:32 PM IST
हरिद्वार: कुंभ मेला भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित एक्शन में दिखाई दिये. मयूर दीक्षित ने गंगा किनारे कुंभ मेला भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई न करने पर यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने तत्काल यूपी सिंचाई विभाग और उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर गंगा किनारे मेला भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.
इतना ही नहीं डीएम ने पिछले एक महीने का डाटा मांगा तो अधिकारी बगलें झांकने लगे. साथ ही बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार और मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने सफाई व्यवस्था को ओर बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी गए. इस दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने कहा मुख्यमंत्री के अपेक्षा के अनुसार तीर्थ नगरी हरिद्वार को उत्तराखंड राज्य का ही नहीं पूरे भारत का सुंदर एवं स्वच्छ जनपद बनाना है. जिसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है.
बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के जनपद को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए. स्वच्छता के लिए स्थान भी चिन्हित किए गए. सभी से अपेक्षा की गई की चिन्हित किए गए स्थानों एवं क्षेत्रों में बेहतर साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराए. उन्होंने सभी गैर सरकारी संगठनों आश्रमों के पदाधिकारियों से कहा कि जनपद हरिद्वार तीर्थ नगरी है जहां कुंभ मेला, कांवड़ मेला एवं महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों का आयोजन किया जाता है. तीर्थनगरी हरिद्वार चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, जहां हर वर्ष देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते है. इसके लिए यह जरूरी है कि यह नगर स्वच्छ रहे.
बता दें हरिद्वार को स्वच्छता के क्षेत्र में मॉडल जिला बनाने के लिए प्रशासन अभियान के तहत लगातार स्वच्छता कार्यक्रम चला रहा है. डीएम ने जिले भर की स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाली एनजीओ और अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मीटिंग कर उनके सुझाव मांगे. सभी संस्थाओं से अलग-अलग क्षेत्र में स्वच्छता में भागीदारी करने की अपील कीय एचआरडीए में इसके लिए हाल ही में एक मीटिंग आयोजित हुई.
