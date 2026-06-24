हरिद्वार मोतीचूर मिट्टी विवाद के बाद हटाए गए जिला खनन अधिकारी, निदेशालय से किया अटैच, अमित को मिला चार्ज
जिला खनन अधिकारी कासिम रजा को मंगलवार को हुए विवाद के मामले में हटाया गया या यह सिर्फ विभागीय कार्रवाई हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 24, 2026 at 6:49 PM IST
हरिद्वार: मोतीचूर क्षेत्र में नाले की खुदाई से निकली मिट्टी के अवैध उठान की शिकायत की जांच के दौरान हुए विवाद के बाद शासन ने जिला खनन अधिकारी कासिम रजा को उनके पद से हटा दिया है. शासन ने उन्हें निदेशालय से अटैच कर दिया है, जबकि अमित गौरव को हरिद्वार के जिला खनन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
जिला खनन अधिकारी कासिम रजा को मंगलवार को हुए विवाद के मामले में हटाया गया या यह सिर्फ विभागीय कार्रवाई हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन उनके खिलाफ हुई कार्रवाई को यूकेडी जिलाध्यक्ष के साथ हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है.
बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष गोकुल सिंह रावत ने जिला खनन अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था. रावत का आरोप था कि मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बाहर नाले की खुदाई से निकली मिट्टी को बिना अनुमति एक निजी भूमि पर डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से की थी.
शिकायत पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला खनन अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे. इसी दौरान जांच को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई और नोंकझोंक भी हो गई थी. मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. विवाद के बाद यूकेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया.
सोशल मीडिया पर जिला खनन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी. इस विवाद के बाद जिला खनन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और निदेशालय अटैच कर दिया गया. उनकी जगह निदेशालय में कार्यरत अमित गौरव को हरिद्वार के नए जिला खनन अधिकारी का चार्ज सौंपा गया है.
मिट्टी उठान की जांच अधूरी: वहीं आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में जांच अधूरी रह गई है. यूकेडी के जिलाध्यक्ष गोकुल सिंह रावत ने बताया कि पहले नाले की सफाई का ठेका दिया गया और फिर आठ से दस फुट मिट्टी को खोदकर मिलीभगत से ठिकाने लगा दी गई.
उनका कहना है कि केवल जिला खनन अधिकारी पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा. नाला खुदाई के वक्त भी उन्होंने राजाजी टाइगर रिजर्व और नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की तो कार्रवाई नहीं हुई. शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया तो खनन अधिकारी जांच करने पहुंचे, लेकिन उनकी जांच में भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई. मौके पर जाकर उनसे अभद्रता और करने लगे.
उन्होंने बताया कि आश्रम में जिस जगह पर मिट्टी डाली गई थी, वहां मिट्टी के ढेर को बिछाकर भूमि को समतल कर दिया गया है. इस मामले की जांच होनी चाहिए और अवैध रूप से मिट्टी उठाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि शासन स्तर से जिला खान अधिकारी कासिम रजा को निदेशालय अटैच किया गया है. उनकी जगह अमित गौरव ने पदभार ग्रहण कर लिया है.
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