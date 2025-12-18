ETV Bharat / state

हरिद्वार जेल में कैदी ले सकेंगे उच्च शिक्षा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ Mou साइन

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला.

HARIDWAR DISTRICT JAIL
हरिद्वार जिला कारागार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 18, 2025 at 1:01 PM IST

3 Min Read
हरिद्वार: जिला कारागार हरिद्वार में बंद कैदियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है. जिला कारागार हरिद्वार में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं जिला कारागार प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इस एमओयू के माध्यम से कारागार परिसर में कैदियों के लिए विशेष अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी. जिससे अब जेल में निरुद्ध कैदी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे.

एमओयू पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. खेमराज भट्ट एवं हरिद्वार जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्या ने हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ. बृजेश बनकोटी सहित विश्वविद्यालय एवं कारागार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

हरिद्वार जिला कारागार (ETV Bharat)

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रदेश के सुदूर एवं वंचित क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कहा शिक्षा से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, इसी उद्देश्य से अब जेल में बंद कैदियों तक भी उच्च शिक्षा पहुंचाई जा रही है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से कैदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा. वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर बाहर आने के बाद अपने जीवन को नई दिशा दे सकेंगे. साथ ही जेल के भीतर रहते हुए भी कैदी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे.

वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्या ने एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा प्राप्त करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है. उपेक्षित वर्ग तक उच्च शिक्षा पहुंचाना बड़ी चुनौती है. हरिद्वार जिला कारागार में अध्ययन केंद्र की स्थापना से कैदियों को शिक्षा का लाभ मिलेगा. इससे उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा. वे एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकेंगे. उन्होंने इस प्रयास की सराहना करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया.

कुलसचिव डॉ. खेमराज भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय समाज के वंचित, उपेक्षित एवं विशेष आवश्यकता वाले वर्गों तक उच्च शिक्षा की अलख जगाने के लिए प्रतिबद्ध है.
कार्यक्रम का संचालन सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ. बृजेश बनकोटी ने किया. उन्होंने बताया इस विशेष अध्ययन केंद्र के माध्यम से जेल में बंद कैदी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे. विश्वविद्यालय नए-नए क्षेत्रों में अध्ययन केंद्र स्थापित कर उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है.

हरिद्वार जिला कारागार
हरिद्वार जेल कैदियों का शिक्षा
कैदियों को मिलेगी उच्च शिक्षा
HARIDWAR DISTRICT JAIL

