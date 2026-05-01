सीमित संसाधनों के बीच भी एक्शन में हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग, आंकड़ों से जानिये
जिले में 407 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए. जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए. जिनमें से 315 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 1, 2026 at 4:37 PM IST
हरिद्वार: खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले एक साल में 68 मुकदमे दर्ज कराए हैं. जिनमें से सीजेएम कोर्ट में भी 15 मुकदमे चल रहे हैं. पिछले एक साल में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 407 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए. जिनमें से 306 सैंपल फेल पाए गए. सीमित संसाधन होने के बावजूद भी इतनी बड़ी कार्रवाई की है. वर्तमान में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर लेकर भी विभाग अलर्ट है. यात्रा मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर लगातार सेंपलिंग की कार्रवाई जारी है.
गौर हो कि हरिद्वार एक घनी आबादी वाला जिला है. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में हजारों मिठाई, मावा, दूध, मसाले और पेय पदार्थों की दुकानें संचालित होती हैं. इतने बड़े जिले में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जाकर खाद्य पदार्थों की जांच करना संभव नहीं है. खाद्य सुरक्षा विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी कम है. अधिकारियों के अनुसार पिछले एक साल में करीब 2255 किलो मिलावटी मावा बरामद कर नष्ट किया गया. इसके अलावा इतनी ही मात्रा में पनीर भी गड्ढा खोदकर दबाया गया. कई फलों का रस बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. जिसमें करीब 150 किलो फलों का पल्प भी नष्ट कराया गया.
हरिद्वार जिले में करीब बीस लाख की आबादी है. इतने बड़े जिले में हजारों की संख्या में खाद्य पदार्थों की दुकानें हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में मिलावटी मावा, पनीर और मिठाइयों की शिकायतें सामने आती रहती हैं. हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग के पास जो कार्यालय है, वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है. उसी बिल्डिंग में ड्रग विभाग का भी कार्यालय है. अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी कम है. इतने बड़े जिले में सभी जगह जाकर सेंपलिंग की कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण कार्य है. फिर भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है.
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एम एन जोशी ने बताया पूरे हरिद्वार जिले में अलग अलग टीमें बनाकर टोटल 407 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए. जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए. जिनमें से 315 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई. विभाग की ओर से इनमें से 68 केस न्यायालय में दायर किए गए. इन केसों में 33 केस डिसाइड भी हो गए. कोर्ट ने 9 लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा अभी भी सीजेएम कोर्ट में 15 केस विचाराधीन हैं. चारधाम यात्रा सीजन को लेकर लगातार टीमें यात्रा मार्ग पर निरीक्षण कर रहीं है. मोबाइल टेस्टिंग लैब के जरिए भी खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है.
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