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यात्रीगण ध्यान दें, हरिद्वार-देहरादून-ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित, कई ट्रेन लेट, जानिए वजह

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार में भीमगोडा कुंड के पास रेलवे ट्रैक पर एक विशालकाय पेड़ गिरने की खबर सामने आई है. पेड़ गिरने के कारण हरिद्वार-देहरादून-ऋषिकेश रेलमार्ग बाधित हो गया. पेड़ की चपेट में हाईटेंशन बिजली लाइन भी आ गई, जिससे रेल संचालन प्रभावित हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और ट्रैक से पेड़ हटाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि एक ट्रेन भी घटना स्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन लोको पायलट ने सूझ बूझ दिखाकर ट्रेन को पहले ही रोक दिया.

जानकारी के अनुसार हरिद्वार में शनिवार दोपहर को तेज बारिश हुई और बारिश के चलते पेड़ धराशाई होकर रेलवे ट्रैक पर गिर गया. पेड़ गिरने के कारण ट्रैक पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे इस मार्ग पर चलने वाली करीब आधा दर्जन ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा. कुछ ट्रेनों को रास्ते में रोका गया, जबकि कुछ के संचालन में देरी होने की सूचना है.