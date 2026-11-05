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उर्मिला सनावर की रिहाई का रास्ता साफ, बी वारंट पेशी पर भी मिली राहत, लेकिन जेल में ही कटेगी आज की रात

उर्मिला सनावर की रिहाई का रास्ता साफ ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: अभिनेत्री उर्मिला सनावर की जेल से रिहाई का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है. आज गुरुवार 5 नवंबर को उनके अधिवक्ता प्रीति सिंह चौहान की ओर से दोनों जमानती कोर्ट में पेश किए गए, जिन्हें न्यायालय ने मंजूर कर लिया. इसी दौरान करीब दो वर्ष पुराने एक मुकदमे में उर्मिला को बी वारंट पर जेल से बाहर लाकर न्यायालय में पेश किया गया. सुनवाई के बाद इस मुकदमे में भी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. हालांकि, जमानत की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगने के कारण उर्मिला को गुरुवार की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शुक्रवार को उनकी रिहाई होने की संभावना है.

मामला अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े दो अलग-अलग मुकदमों का है. 25 अक्टूबर को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका की ओर से उर्मिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले में पुलिस ने उर्मिला को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें हरिद्वार लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां मामले की सुनवाई आगे बढ़ी.