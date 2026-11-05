उर्मिला सनावर की रिहाई का रास्ता साफ, बी वारंट पेशी पर भी मिली राहत, लेकिन जेल में ही कटेगी आज की रात
हरिद्वार कोर्ट से एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को दो मुकदमों में राहत मिली है. शुक्रवार को जेल से बाहर आएंगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2026 at 8:15 PM IST
हरिद्वार: अभिनेत्री उर्मिला सनावर की जेल से रिहाई का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है. आज गुरुवार 5 नवंबर को उनके अधिवक्ता प्रीति सिंह चौहान की ओर से दोनों जमानती कोर्ट में पेश किए गए, जिन्हें न्यायालय ने मंजूर कर लिया. इसी दौरान करीब दो वर्ष पुराने एक मुकदमे में उर्मिला को बी वारंट पर जेल से बाहर लाकर न्यायालय में पेश किया गया. सुनवाई के बाद इस मुकदमे में भी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. हालांकि, जमानत की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगने के कारण उर्मिला को गुरुवार की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शुक्रवार को उनकी रिहाई होने की संभावना है.
मामला अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े दो अलग-अलग मुकदमों का है. 25 अक्टूबर को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका की ओर से उर्मिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले में पुलिस ने उर्मिला को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें हरिद्वार लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां मामले की सुनवाई आगे बढ़ी.
बीती 25 अक्टूबर को हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने उर्मिला को सहारनपुर स्थित घर से गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया था. पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था. हालांकि बीती दो नवंबर को इस मामले में न्यायालय ने उर्मिला की जमानत मंजूर कर ली थी. कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद जमानती पेश नहीं किए जा सके थे. इस कारण जमानत की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और उर्मिला को जेल से रिहाई नहीं मिल पाई थी. वह तभी से जेल में बंद थी.
आज गुरुवार को उनके अधिवक्ता की ओर से दोनों जमानती कोर्ट में पेश किए गए. बेल बॉन्ड भरने के बाद न्यायालय ने जमानतियों को मंजूर कर लिया. इसके बाद जब उर्मिला की रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी. इसी दौरान करीब दो वर्ष पुराने एक अन्य मुकदमे में बी वारंट के तहत उन्हें न्यायालय में पेश किया गया. बताया गया कि करीब दो वर्ष पहले भी दीपिका राठौर ने ही उर्मिला और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
पूर्व में दर्ज इस मुकदमे में भी शिकायतकर्ता पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका ही हैं. इसलिए बी वारंट के तहत उर्मिला को जेल से कोर्ट लाया गया और न्यायालय में पेश किया गया. इस मामले में भी अधिवक्ता की ओर से जमानत की पैरवी की गई.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उर्मिला को इस मुकदमे में भी जमानत दे दी. इस तरह 25 अक्टूबर को दर्ज हुए मामले में पहले ही जमानत मिलने और अब जमानती मंजूर होने के साथ-साथ पुराने मुकदमे में भी जमानत मिलने से उर्मिला की जेल से बाहर आने की राह साफ हो गई है. हालांकि गुरुवार को देर तक चली कानूनी प्रक्रिया के कारण उन्हें एक और रात जेल में रहना पड़ेगा. अब शुक्रवार को संबंधित दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई होने की उम्मीद है.
उर्मिला सनावर को दो नवंबर को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानती नहीं मिलने के कारण उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी. आज दोनों जमानती पेश कर दिए गए हैं, जिन्हें कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा पूर्व में उर्मिला सनावर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में भी जमानत मंजूर हो गई है. जल्द ही उनकी रिहाई हो जाएगी.
-प्रीति सिंह चौहान, उर्मिला की अधिवक्ता-
कोर्ट की ओर से उर्मिला सनावर की रिहाई के संबंध में परवाना मिल गया है. लेकिन समय सीमा के चलते उनकी रिहाई नहीं की जा सकी. शुक्रवार को उनकी रिहाई कर दी जाएगी.
-मनोज कुमार आर्य, वरिष्ठ जेल अधीक्षक-
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