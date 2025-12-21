ETV Bharat / state

हरिद्वार क्रिसमस कार्यक्रम कंट्रोवर्सी, तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध, रद्द हुआ प्रोग्राम

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में में गंगा किनारे प्रस्तावित क्रिसमस कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया है. गंगा किनारे स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के होटल भगीरथ में यह कार्यक्रम आयोजित होना है. कार्यक्रम आयोजन से पूर्व तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने इस आयोजन को हिंदू विरोधी आयोजन बताया. उन्होंने कहा इस कार्यक्रम का उग्र विरोध किया जाएगा. विरोध के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है.

दरअसल, 24 दिसंबर को हरिद्वार में गंगा किनारे एक्सपीरियंस क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. गंगा किनारे यूपी पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल भगीरथ में कार्यक्रम प्रस्तावित है. सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का इनविटेशन कार्ड वायरल होते ही तीर्थ पुरोहित इसके विरोध में उतर आए. तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने गंगा किनारे ऐसे कार्यक्रम के आयोजन पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल भागीरथी में 24 दिसम्बर को होने वाले क्रिसमस कार्यक्रम का वो कड़ा विरोध करते हैं. किसी भी सूरत में ऐसे किसी हिन्दू विरोधी धर्म वालों के कार्यक्रम गंगा की भूमि पर आयोजित नही होंगे.

हरिद्वार क्रिसमस कार्यक्रम कंट्रोवर्सी (ETV Bharat)

तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने आयोजकों से कहा कि गंगा किनारे इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए, वरना वहीं जाकर कड़ा विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा आज पूरा देश सनातन की परम्पराओं को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सनातन धर्म संस्कृति और परंपरा को संयोजित करने वाला राज्य बन चुका है. जिस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हो, उस प्रदेश के अधिकारी ऐसे सनातन विरोधी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे रहे हैं.