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बेटे ने पिता के सिर पर डंडे से किया हमला, इलाज के दौरान तोड़ा दम

हरिद्वार: श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित चंडीघाट बस्ती में काम करने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में एक बेटे ने अपने पिता के सिर पर डंडे से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल पिता को हायर सेंटर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, 60 वर्षीय प्यारेलाल राजमिस्त्री का काम करते थे. बीते शुक्रवार रात किसी बात को लेकर उनका अपने बेटे प्रकाश से विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि पिता ने बेटे से काम करने के लिए कहा. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर प्रकाश ने डंडे से प्यारेलाल के सिर पर हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

परिजन घायल प्यारेलाल को उपचार के लिए अस्पताल ले गए. हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया. वहां उपचार के दौरान प्यारेलाल की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर श्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने फील्ड यूनिट की टीम को भी मौके पर बुलाया. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गये.