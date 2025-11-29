ETV Bharat / state

हरिद्वार जिले में 23 चकबंदी कर्मचारियों का ट्रांसफर, जानिये तबादले की वजह

6 सहायक चकबंदी अधिकारी, 13 चकबंदीकर्ता, 1 चकबंदी लेखपाल एवं 3 कनिष्ठ सहायकों का ट्रांसफर किया गया है.

Published : November 29, 2025 at 4:35 PM IST

हरिद्वार: जनपद हरिद्वार में एक स्थान पर काफी लंबे समय से जमे चकबंदी कर्मचारियों के खिलाफ डीएम मयूर दीक्षित ने सख्त एक्शन लिया है. डीएम मयूर दीक्षित ने 23 चकबंदी कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया है. लंबे समय से एक ही जगह पर जमे कर्मचारियों की शिकायतों का संज्ञान लेकर ही डीएम ने सहायक चकबंदी अधिकारियों, चकबंदीकर्ता, चकबंदी लेखपाल एवं कनिष्ठ सहायकों के तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने का आदेश भी जारी कर दिया.

जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया उनमें 6 सहायक चकबंदी अधिकारी, 13 चकबंदीकर्ता, 1 चकबंदी लेखपाल एवं 3 कनिष्ठ सहायकों के नाम शामिल हैं. सभी के कार्यक्षेत्र में बदलाव एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है.

जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि अधिकारियों एवं कमचारियों की प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेई तय करने के उद्वेश्य से लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों एवं कार्मिकों का ट्रांसफर किया जा रहा है. जिससे कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी समस्याओं एवं कार्यो को लेकर उनके पास आने वाले आमजन मानस को कोई दिक्कत एवं परेशानी ने होने पायें. उन्होंने कहा क्षेत्रीय जनता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एक स्थान पर लंबे समय से कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कार्मचारीं अपने दायित्वों का निर्वाहन ठीक ढ़ग से नहीं कर रहे हैं. जिससे क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का निराकरण भी समय से नहीं हो पा रहा था. प्रशासनिक कार्यो में पारदर्शिता लाने के उद्वेश्य से यह ट्रांसफ़र किए गए हैं.

डीएम ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचेत किया है कि आमजनमानस अपनी समस्याओं एवं कार्यो को लेकर कार्यालयों में आने वाले क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का समाधान एवं निराकरण तत्परता से करना सुनिश्चित करें. जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही नहीं बरती जानी चाहियें. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि शासकीय कार्यो में लापरवाही एवं शिथलता बरती जाने एवं किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्व कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कि जाएगी.

