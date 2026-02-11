ETV Bharat / state

हरिद्वार ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, दोस्त की निकला हत्यारोपी, जानिए क्यों किया कत्ल

किशोर कुणाल के ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने कुणाल के दोस्त को अरेस्ट किया.

हरिद्वार ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 5:08 PM IST

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बीते दिनों हुई 16 साल के किशोर कुणाल के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है. पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतक कुणाल का दोस्त ही निकला. जिसे पुलिस ने यूपी के मथूरा से गिरफ्तार किया है. हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने इस पूरे मामला का खुलासा किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम अरविंद उर्फ शिवम है, जिसकी उम्र करीब 22 साल है. आरोपी मूल रूप से मथूरा का रहने वाला है, जो फिलहाल हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में रहते है. पुलिस ने बताया कि आरोपी अरविंद और कुणाल के बीच गहरी दोस्ती थी.

हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के मुताबिक बीती सात फरवरी को दोनों (अरविंद और कुणाल) ने श्रीयंत्र मंदिर के पीछे झाड़ियों में पहले शराब पी थी. इस दौरान कुणाल ने अरविंद की बहन के बारे में अपशब्द कहे. कुणाल की इस बात पर अरविंद गुस्से से आग बबूला हो गया, तभी अरविंद ने गुस्से में आकर पत्थर से कूचकर कुणाल की हत्या कर दी थी. इसके बाद उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया.

सात फरवरी शाम को झाड़ियों में मिला था शव: एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के मुताबिक बीती सात फरवरी की शाम कनखल पुलिस को सूचना मिली कि श्रीयंत्र पुलिया के पास झाड़ियों में एक अज्ञात किशोर का लहूलुहान शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त की, तो मृतक की पहचान कुणाल पुत्र रोहिताश निवासी रामपुर रायघाटी थाना लक्सर हाल निवासी लाटोवाली थाना कनखल के रूप में हुई.

सीसीटीवी से मिला था बड़ा सुराग: परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना के अनावरण के लिए पांच टीमों को गठन किया गया. गठित पुलिस टीमों ने कड़ी मशक्कत करते हुए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. सीसीटीवी में पुलिस को कुणाल शराब के ठेके पर दिखाई दिया.

पुलिस ने देखा कि ठेके से शराब लेने के बाद कुणाल एक स्कूटी पर किसी व्यक्ति के साथ जाता हुआ दिखाई दिया, उसी आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी और स्कूटी सवार व्यक्ति तक पहुंची. स्कूटी सवार व्यक्ति की पहचान अरविंद उर्फ शिवम के रूप में हुई, जो घटना के बाद से मथुरा फरार हो गया था. एसएसपी ने बताया कि पुलिस की एक टीम को मथूरा भेजा गया. पुलिस टीम ने मथूरा से आरोपी को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा किया.

ऐसे दिया था वारदात को अंजाम: पुलिस पूछताछ में अरविंद ने बताया कि वो कुछ महीनों से अपनी नानी के साथ कनखल में रह रहा था. वह और कुणाल दोस्त थे और पड़ोस में ही रहते थे. छह फरवरी की रात दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. नशे की हालत में कुणाल ने अरविंद की बहनों पर गंदे लांछन लगाने लगाया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया. विवाद बढ़ने पर कुणाल ने अरविन्द को थप्पड़ मारे, जिसके बाद गुस्से में आकर अरविन्द ने पास पड़े भारी पत्थर से कुणाल के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. कुणाल के शव को छोड़कर वो हरिद्वार से भागकर मथुरा चला गया.

