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आदित्य राणा हत्याकांड का 48 घंटे के भीतर खुलासा, पुलिस ने पिता और दो बेटों को किया गिरफ्तार

हरिद्वार की भगवानपुर पुलिस ने आदित्या राणा हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Aditya Rana murder case
आदित्य राणा हत्याकांड का 48 घंटे के भीतर खुलासा (VIDEO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
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रुड़की: हरिद्वार जिले की भगवानपुर कोतवाली पुलिस ने आदित्य राणा हत्याकांड मामले का 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने घटना में शामिल पिता और दो बेटों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का एक तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों द्वारा पुराने विवाद को लेकर आदित्य राणा की हत्या की गई थी. पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.

भगवान पुलिस के मुताबिक, एक अक्टूबर गुरुवार को सागर पुत्र रविंद्र राणा निवासी भगवानपुर ने पुलिस को लिखित तहरीर दी कि अनिल शर्मा पुत्र रामपाल, राहुल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा और रोहित शर्मा उर्फ लक्की पुत्र अनिल शर्मा निवासी प्रताप कॉलोनी भगवानपुर ने उसके भाई आदित्य उर्फ आदि राणा की देसी तमंचे से फायर कर हत्या कर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस जांच में सामने आया कि आदित्य का रोहित के साथ विवाद था. जिसको लेकर रोहित उसका भाई राहुल और पिता अनिल तीनों ने मिलकर आदित्य की हत्या की.

पुलिस के मुताबिक, 1 अक्टूबर को विवाद खत्म करने के नाम पर तीनों ने आदित्य राणा को अपने घर बुलाया, जहां पर बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और तीनों ने देसी तमंचे से आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए.

घटना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली भगवानपुर प्रभारी निरीक्षक रितेश साह ने अलग-अलग चार पुलिस टीमों का गठन किया. गठित टीमों ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. साथ ही संभावित रास्तों पर निगरानी बढ़ाने के साथ संदिग्धों की जानकारी जुटाई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया.

लगातार प्रयास के बाद पुलिस टीम को आरोपियों के संबंध में अहम सुराग मिला. जिस पर पुलिस टीम ने इमली रोड टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ा. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. वहीं, पुलिस टीम ने वारदात में इस्तेमाल एक 315 बोर का अवैध तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किया. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

आदित्य का फाइनेंसर रोहित शर्मा के साथ किसी बात को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था. इसी के चलते आरोपियों ने आदित्य राणा की हत्या की.
-सुमित पांडे, भगवानपुर सीओ-

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हत्या मामले में पिता पुत्र गिरफ्तार
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