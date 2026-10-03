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आदित्य राणा हत्याकांड का 48 घंटे के भीतर खुलासा, पुलिस ने पिता और दो बेटों को किया गिरफ्तार

आदित्य राणा हत्याकांड का 48 घंटे के भीतर खुलासा ( VIDEO-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले की भगवानपुर कोतवाली पुलिस ने आदित्य राणा हत्याकांड मामले का 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने घटना में शामिल पिता और दो बेटों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का एक तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों द्वारा पुराने विवाद को लेकर आदित्य राणा की हत्या की गई थी. पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.