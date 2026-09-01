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हरिद्वार में लग्जरी-स्लीपर बसों पर छापा, गड़बड़ी मिलने पर 185 बसों का चालान, 16 सीज की गईं

हरिद्वार: यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने और परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाली लक्जरी एवं स्लीपर बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया. अभियान के दौरान विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर 185 वाहनों के चालान किए गए. गंभीर उल्लंघन मिलने पर 16 वाहनों को सीज कर दिया गया. तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले तीन वाहनों की फिटनेस निलंबित करने की संस्तुति भी की गई है.

लक्जरी और स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग का शिकंजा: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में जिले में संचालित लग्जरी और स्लीपर बसों की व्यापक जांच की गई. अभियान के दौरान संभागीय निरीक्षक आनंद वर्धन ने बसों की तकनीकी स्थिति और सुरक्षा मानकों की जांच की. एआरएम रोडवेज विशाल कुमार के साथ साझा अभियान में संयुक्त टीमों ने विभिन्न स्थानों पर बसों को रोककर उनके संचालन, संरचना, यात्री क्षमता और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की.

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा ने बसों की चेकिंग की (Courtesy- ARTO)

बसों में पाई गई ये गड़बड़ियां: जांच के दौरान कई बसों में निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाया गया. अधिकारियों ने वाहनों की संरचना में अनधिकृत परिवर्तन, निर्धारित बस बॉडी कोड का उल्लंघन, क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई की. अन्य यातायात एवं परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया.