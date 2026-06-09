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हरिद्वार 'अर्ध'कुंभ पर फुल सियासत! ठुकराल के बयान ने बढ़ाई गर्मी, बीजेपी ने किया पलटवार

हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर राजकमार ठुकराल के बयान के बाद पॉलिटिक्स तेज हो गई है. बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस को घेरा है.

HARIDWAR ARDH KUMBH 2027
हरिद्वार 'अर्ध'कुंभ पर फुल सियासत! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 9, 2026 at 8:22 PM IST

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देहरादून: हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के विवादित बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है. भाजपा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कांग्रेस पर धार्मिक आयोजन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.

हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. रुद्रपुर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भाजपा सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं. ठुकराल के बयान को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. इसे राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया गैर-जिम्मेदाराना बयान बताया है.

दरअसल, अल्मोड़ा में आयोजित एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा जनवरी 2027 से शुरू होने वाले हरिद्वार अर्धकुंभ मेले के दौरान सत्ता हासिल करने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा किसी अप्रिय घटना को भी अंजाम दिला सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता के लिए भाजपा को आम लोगों की जान की परवाह नहीं है.

राजकमार ठुकराल के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई. राजकुमार ठुकराल ने अपने संबोधन में कहा कि धार्मिक आयोजनों को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अर्धकुंभ जैसे विशाल आयोजन में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. उनके बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. भाजपा नेताओं ने इसे पूरी तरह निराधार करार दिया है.


भाजपा विधायक विनोद चमोली ने राजकुमार ठुकराल के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा हरिद्वार अर्धकुंभ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा आयोजन है. ऐसे आयोजन को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा राज्य सरकार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर गंभीर है. बेहतर व्यवस्थाओं के साथ श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

विनोद चमोली ने कहा अर्धकुंभ पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा. सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार भ्रम फैलाने और धार्मिक आयोजनों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रही है. विनोद चमोली ने कहा इस तरह के बयान समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं. सभी को इससे बचना चाहिए.

भाजपा विधायक ने राजकुमार ठुकराल के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए भी उन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब राजकुमार ठुकराल भाजपा में थे, तब वे सनातन संस्कृति और धार्मिक आयोजनों के पक्ष में मुखर रहते थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके विचारों में अचानक आया परिवर्तन आश्चर्यजनक है. विनोद चमोली ने कहा राजनीतिक दल बदलने के साथ व्यक्ति को अपना मूल स्वभाव और विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए.

गौरतलब है हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियों की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं. आने वाले समय में बुनियादी ढांचे के विकास, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं. ऐसे में आयोजन से पहले ही शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी आगामी दिनों में और तेज हो सकती है. फिलहाल कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल के बयान और भाजपा की प्रतिक्रिया के बाद अर्धकुंभ 2027 राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.

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