हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर चालीस आश्रमों के साथ बैठक, साधु संतों के मांगे गये सुझाव

हरिद्वार: 2027 अर्धकुंभ मेले की तैयारियां के बीच बैठकों का दौर जारी है. अखाड़ों के साधु संतों में साथ मेला प्रशासन ने मठ मंदिर और आश्रमों के साधु संतों के साथ बैठक की कुंभ मेलाधिकारी सोनिका ने कुंभ के दौरान बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, शिविर और भूमि आवंटन से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं पर चर्चा की. बैठक में साधु संतों के सुझाव भी मांगे.

अधिकारियों ने कुंभ मेले के सभी स्थाई और अस्थाई निर्माण कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया. इस दौरान साधु संतों ने बैठक में अपने सुझाव दिए. कुंभ मेले के दौरान तीन महीने की अवधि तक आश्रमों के बिजली, पानी और शिविर के बिल माफ करने की मांग रखी. अधिकारियों ने साधु संतों के सुझाव और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया. इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्रप्रकाश महाराज ने कहा हरिद्वार कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए सभी साधु संत सरकार के साथ है. मेला प्रशासन का सहयोग करेंगे. कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले. बैठक में उनसे जुड़े सुझाव रखे हैं.

उन्होंने पहली बार कुंभ के आयोजन में स्थानधारी संतों को बैठक में बुलाया गया है. कई चरणों में बैठक होंगी और सभी संतों को बुलाया जाएगा. महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरी ने कहा कि कुंभ के दौरान अखाड़ों के साथ ही आश्रमों के भी शिविर लगते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु आते हैं. उन श्रद्धालुओं को बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं मिले, इसके सुझाव रखे गए हैं.

बैठक के दौरान करीब चालीस आश्रमों के साधु संत उपस्थित रहे. मेला प्रशासन ने सभी साधु संतों के सुझाव मांगे. मेला प्रशासन का प्रयास है कि सभी साधु संतों को साथ लेकर कुंभ को दिव्य और भव्य बनाया जाए. वहीं बैठक में बुलाने और सुझाव लेने के बाद साधु संतों ने मेला प्रशासन की पहल का स्वागत किया.