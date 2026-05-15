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रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौत

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उधर, युवकों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया.

रुड़की में सड़क हादसा: जानकारी के मुताबिक, बेहेड़ेकी सैदाबाद गांव निवासी गौरव पुत्र रोशन (उम्र 22 वर्ष) और रितिक पुत्र माधव (उम्र 21 वर्ष) गुरुवार की देर शाम झबरेड़ा कस्बे से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे. दोनों ही युवक मजदूरी का काम करते थे. बताया जा रहा है कि दोनों युवक जैसे ही झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर साबतवाली गांव के गेट के पास पहुंचे, तो इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा होने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों भारी भीड़ जमा हो गई. वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.