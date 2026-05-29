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कुर्बानी के बाद दो पक्षों में हिंसक झड़प, एक पुलिसकर्मी समेत 5 घायल, गांव में फोर्स तैनात

रुड़की: हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में ईद-उल अजहा के मौके पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कुर्बानी के अवशेष हटाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. सूचना मिलने पर हंगामा शांत कराने पहुंची पुलिस भी हमले का शिकार हो गई. इस झड़प में पुलिसकर्मी समेत पांच लोग घायल हो गए. उधर, गांव में तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में ईद-उल अज़हा की कुर्बानी के बाद अवशेष हटाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के लोगों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी. घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल लखनौता पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी हरेंद्र कुमार और होमगार्ड चुन्नीलाल मौके पर पहुंचे. दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी हरेंद्र कुमार पर भी हमला कर दिया.

इस हमले में उनकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं घटना के दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बताया गया है कि घायल पुलिसकर्मी समेत अन्य घायलों को आनन-फानन में उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया है.

फिलहाल गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. उधर, झबरेड़ा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के दो लोगों को हिरासत में लिया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. ईद जैसे त्योहार पर हुई इस हिंसक झड़प ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.