कुर्बानी के बाद दो पक्षों में हिंसक झड़प, एक पुलिसकर्मी समेत 5 घायल, गांव में फोर्स तैनात
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग अपने घर के अंदर गौकशी कर रहे थे. जिसकी उन्होंने शिकायत की थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 29, 2026 at 2:30 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में ईद-उल अजहा के मौके पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कुर्बानी के अवशेष हटाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. सूचना मिलने पर हंगामा शांत कराने पहुंची पुलिस भी हमले का शिकार हो गई. इस झड़प में पुलिसकर्मी समेत पांच लोग घायल हो गए. उधर, गांव में तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया.
जानकारी के मुताबिक, झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में ईद-उल अज़हा की कुर्बानी के बाद अवशेष हटाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के लोगों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी. घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल लखनौता पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी हरेंद्र कुमार और होमगार्ड चुन्नीलाल मौके पर पहुंचे. दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी हरेंद्र कुमार पर भी हमला कर दिया.
इस हमले में उनकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं घटना के दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बताया गया है कि घायल पुलिसकर्मी समेत अन्य घायलों को आनन-फानन में उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया है.
फिलहाल गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. उधर, झबरेड़ा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के दो लोगों को हिरासत में लिया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. ईद जैसे त्योहार पर हुई इस हिंसक झड़प ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.
उधर, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग अपने घर के अंदर गौकशी कर रहे थे. जिस पर उन्होंने गौकशी करने की सूचना पुलिस को दी. इसी बात से नाराज आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की है.
एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया झगड़े की जानकारी पाकर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. झगड़ा कर रहे लोगों को शांत कराने के प्रयास के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. मामले में एक पक्ष की तरफ से तहरीर मिली है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.
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