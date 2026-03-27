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हरिदेव जोशी युनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रा का बयान वायरल, कुलगुरू बोले- ये निंदनीय कृत्य

डिग्री लेते हुए छात्रा सारा इस्माइल ( Photo Source- Social Media )

जयपुर: राजस्थान की एकमात्र जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह उस समय विवादों में घिर गया, जब मंच से डिग्री लेने पहुंची छात्रा सारा इस्माइल ने 'बेइज्जत कर, इज्जत देने का शुक्रिया' कहकर पूरे कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए. इसके बाद छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उसने समारोह के दौरान हुए कथित मिसमैनेजमेंट और छात्रों के साथ हुए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई. मंच से बयान, सोशल मीडिया पर गूंज: दीक्षांत समारोह में डिग्री लेते वक्त छात्रा सारा इस्माइल का बयान पूरे कार्यक्रम का केंद्र बन गया. छात्रा ने बाद में वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीते दो साल के शैक्षणिक सत्र के 271 छात्रों को डिग्री देने के लिए बुलाया गया था. इसके लिए ड्रेस कोड भी तय किया गया और राजस्थान भर से छात्र अपने अभिभावकों के साथ समारोह में पहुंचे. छात्रा का आरोप है कि कार्यक्रम में वक्ताओं के संबोधन और गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को बिना सभी छात्रों को डिग्री दिए ही खत्म कर दिया गया. इससे छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी नाराजगी फैल गई. छात्रा का वायरल वीडियो और बयान (Video Source- Social Media) इसे भी पढ़ें- हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह: राज्यपाल ने 271 छात्रों को दी डिग्री, 12 को स्वर्ण पदक