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हरिदेव जोशी युनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रा का बयान वायरल, कुलगुरू बोले- ये निंदनीय कृत्य

दीक्षांत समारोह में डिग्री लेते वक्त छात्रा सारा इस्माइल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु का बयान सामने आया.

HJU Convocation Controversy
डिग्री लेते हुए छात्रा सारा इस्माइल (Photo Source- Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान की एकमात्र जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह उस समय विवादों में घिर गया, जब मंच से डिग्री लेने पहुंची छात्रा सारा इस्माइल ने 'बेइज्जत कर, इज्जत देने का शुक्रिया' कहकर पूरे कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए. इसके बाद छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उसने समारोह के दौरान हुए कथित मिसमैनेजमेंट और छात्रों के साथ हुए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई.

मंच से बयान, सोशल मीडिया पर गूंज: दीक्षांत समारोह में डिग्री लेते वक्त छात्रा सारा इस्माइल का बयान पूरे कार्यक्रम का केंद्र बन गया. छात्रा ने बाद में वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीते दो साल के शैक्षणिक सत्र के 271 छात्रों को डिग्री देने के लिए बुलाया गया था. इसके लिए ड्रेस कोड भी तय किया गया और राजस्थान भर से छात्र अपने अभिभावकों के साथ समारोह में पहुंचे. छात्रा का आरोप है कि कार्यक्रम में वक्ताओं के संबोधन और गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को बिना सभी छात्रों को डिग्री दिए ही खत्म कर दिया गया. इससे छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी नाराजगी फैल गई.

छात्रा का वायरल वीडियो और बयान (Video Source- Social Media)

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उन्होंने कहा कि अभिभावकों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि वे दूर-दराज से अपने बच्चों को मंच पर डिग्री लेते देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये अवसर नहीं मिला. छात्रा के मुताबिक, 'सम्मानित मंच पर छात्रों के लिए 15 मिनट भी नहीं थे, जबकि उन्होंने यहां 3 साल पढ़ाई की, प्रोजेक्ट सबमिट किए और मेहनत के बाद ये डिग्री हासिल की. उन्होंने कहा कि ये बयान व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर छात्र और अभिभावक की भावना का प्रतिनिधित्व था.

अव्यवस्था के आरोप, हंगामे की स्थिति: कार्यक्रम के अचानक समाप्त होने और डिग्री वितरण अधूरा रहने से मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई. छात्र और अभिभावक अव्यवस्था को लेकर नाराज दिखे. हालांकि, तब तक राज्यपाल कार्यक्रम से जा चुके थे. स्थिति को संभालने के लिए बाद में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कुलगुरु मंच पर पहुंचे और छात्रों को डिग्रियां वितरित की गईं.

कुलगुरु बोले- परंपरा के खिलाफ मांग: मामले पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे ने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने करीब दो घंटे रुककर छात्रों को मंच पर बुलाकर डिग्रियां दीं, जबकि परंपरा के अनुसार दीक्षांत समारोह में केवल पीएचडी धारकों और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही मंच पर सम्मानित किया जाता है. सभी छात्रों को मंच पर बुलाकर डिग्री देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है. कुलगुरु ने छात्रा के बयान और सोशल मीडिया वीडियो को 'निंदनीय कृत्य' बताया.

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