जोधपुर माहेश्वरी महाधिवेशन: राज्यपाल बागड़े ने समाज की घटती जनसंख्या पर जताई चिंता

राज्यपाल ने कहा कि देश की जीडीपी में माहेश्वरी समाज की भागीदारी दस फीसदी तक है ऐसा मुझे पता चला है, लेकिन समाज की चिंता है कि उनकी संख्या घट रही है, जबकि हर तरफ जनसंख्या बढ़ रही है. ऐसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है और सबको देने वालों की घट रही है. यह चिंता की ही बात है.

जोधपुर: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि देश में उनकी जनसंख्या बढ़ रही है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ है उनकी संख्या घट रही है. यह चिंता की बात है. राज्यपाल ने यह बात रविवार को जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाधिवेशन समारोह को संबोधित करते हुए कही.

राज्यपाल ने समाज के लोगों से कहा कि आप लोग अपनी दो पीढ़ी पहले के परिवार को देखें, उनके बारे में सोचें. कितने लोग थे और कितने बच्चे थे? आपको पता चलेगा, उतने तो होने दो. इससे आपकी संख्या कम नहीं होगी. राज्यपाल ने समाज की प्रतिभाओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि वही समाज प्रगति करता है, जो अपनी प्रतिभाओं को सम्मान और अवसर प्रदान करता है. उन्होंने समाज की एकता, समान संस्कृति, मूल्य और परंपराओं को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया.

जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी: उन्होंने कहा कि राष्ट्र केवल भू-भाग नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन है, जो विभिन्न समाजों के सामूहिक योगदान से सशक्त होता है. इस दृष्टि से माहेश्वरी समाज भारतीय संस्कृति की निरंतर प्रवाहमान धारा है. राज्यपाल ने माहेश्वरी समाज की ऐतिहासिक उत्पत्ति, उद्यमिता परंपरा और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि “जहाँ बैलगाड़ी नहीं पहुंचती, वहां मारवाड़ी पहुँचते हैं” और इस परंपरा में माहेश्वरी समाज की भूमिका अग्रणी रही है.

माहेश्वरी समाज के महाधिवेशन में शामिल हुए राज्यपाल (ETV Bharat Jodhpur)

समाज में तीन संतान को बढ़ावा देने पर फोकस: माहेश्वरी अधिवेशन में भी समाज की घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए समाज के लोगों ने तीन संतान के चलन को बढ़ाने पर जोर दिया. इतना ही नहीं इस महाधिवेशन का दीप प्रज्ज्वलन भी तीन संतान वाली महिलाओं से करवाया गया था. अधिवेशन में समाज के युवाओं की सही समय पर शादी और समय पर बच्चों की प्लानिंग के मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

