महाकाल द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचे, भगवान विष्णु को सौंपा सृष्टि का भार

बैकुंठ चतुर्दशी पर हुआ हरि से हर का मिलन, भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंप अब योग निद्रा में गए महादेव

Mahakal meets lord Vishnu
महाकाल की सवारी में शामिल पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: बैकुंठ चतुर्दशी चातुर्मास खत्म होते ही भगवान महाकाल ने भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंप दिया है. भगवान महाकाल सोमवार रात 11 बजे श्री महाकालेश्वर: मंदिर प्रांगण से शाही ठाठ बाट के साथ रजत पालकी में सवार होकर श्री हरि विष्णु से मिलने पहुंचे. यहां के अति प्राचीन द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में महाकाल की सवारी पहुंच. धार्मिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के पश्चात बैकुंठ चतुर्दशी पर श्री हर यानी भगवान शिव और श्री हरि यानी भगवान विष्णु एक दूसरे से मिलते हैं और भगवान शिव उन्हें पृथ्वी का भार सौंपते हैं.

हर वर्ष महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैनी में बैकुंठ चतुर्दशी पर ये विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, जहां लाखों भक्त इस दृश्य के साक्षी होते हैं.

कैसे सौंपा जाता है श्रष्टि का भार?

शैव सम्प्रदाय के पुजारी महेश गुरु बताते हैं, '' जैसे ही भगवान महाकाल द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचते है तो शैव और वैष्णव दोनों सम्प्रदाय के पुजारी द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के गर्भ गृह में भगवान हरि और हर का पंचाभिषेक करते हैं.

भारी सुरक्षा के बीच निकली महाकाल की सवारी (Etv Bharat)

मंत्रोच्चार के बीच भगवान महाकाल भगवान विष्णु को बिल्वपत्र की माला अर्पित करते हैं और भगवन विष्णु भगवान महाकाल को तुलसी की माला भेंट करते हैं. 2 घंटे तक द्वारकाधीश मंदिर के गर्भ गृह में हरि और हर को आमने सामने विराजमान कर पुजारी विशेष पूजन करते हैं. भगवान महाकाल बीते 4 महीनों का लेखा जोखा भगवान विष्णु को बताते हैं और फिर बाबा महाकाल अपने धाम लौट जाते हैं.

हाकाल द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचे (Etv Bharat)

क्या कहती हैं पौराणिक मान्यताएं?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहां विश्राम करने जाते हैं. उस समय पृथ्वी लोक की सत्ता देवाधिदेव महादेव के पास होती है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव यह सत्ता पुनः श्री विष्णु को सौंप कर कैलाश पर्वत पर तपस्या के लिए लौट जाते हैं. इस दिवस को बैकुंठ चतुर्दशी, हरि-हर मिलन भी कहते हैं.

ऐतिहासिक पल को देखने उमड़ा जनसैलाब (Etv Bharat)

पंचांग की गणना व धर्मशास्त्रीय मतानुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी कहलाती है. इसे लेकर पंडित अमर डब्बेवाला कहते हैं, '' भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के बाद जब भगवान महाकाल को सृष्टि का भार सौंप कर विश्राम पर चले जाते हैं, उसके चार महीने बाद भगवान दौबारा लौटते हैं जिसे चातुर्मास पूर्ण होना कहा गया है.

उज्जैन में धूमधाम से मनाई गई बैकुंठ चतुर्दशी (Etv Bharat)

उज्जैन में इस परंपरा को बाबा महाकाल की सवारी के माध्यम से निभाया गया है, जिसे हरि हर मिलन कहा गया है.पंडित अमर डब्बेवाला आगे कहते हैं, '' भगवान विष्णु को बिल्व पत्र नहीं चढ़ते और ना ही भगवान महाकाल को तुलसी चढ़ती है, फिर भी भगवान एक दूसरे को दोनों की प्रिय माला भेंट करते हैं.

