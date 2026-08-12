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हरेली तिहार 2026: महापौर मीनल चौबे का दिखा देशी अंदाज, झूले में झूलकर बचपन की यादें की ताजा

महापौर ने कहा कि बड़े-बड़े झूले देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन काठ के बने झूले बचपन याद दिलाते हैं. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

HARELI FESTIVAL 2026
महापौर मीनल चौबे का दिखा देशी अंदाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 9:29 PM IST

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रायपुर: हरेली के रंग में रंगे मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत झलक देखने को मिली. यहां रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी हरेली उत्सव में शामिल हुईं. कार्यक्रम में पहुंचीं महापौर ने जहां आयोजन का आनंद लिया, वहीं पारंपरिक रसूली यानी लकड़ी के झूले पर झूलकर अपने बचपन की यादें भी ताजा की. रसूली पर झूलते हुए महापौर का देशी अंदाज लोगों को देखने को मिला. झूले से उतरने के बाद उन्होंने आधुनिक बड़े-बड़े झूलों को लेकर भी दिलचस्प अंदाज में कहा कि उनमें वह मजा कहां, जो हमारी देशी रसूली में है.



मुख्यमंत्री निवास में हरेली की धूम

हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री निवास में हरेली का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए. प्रदेशभर से बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस आयोजन में पहुंचीं. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, संस्कृति और ग्रामीण जीवन से जुड़े रंग देखने को मिले। पारंपरिक खेल, देसी अंदाज और हरेली की रौनक ने पूरे आयोजन को खास बना दिया.

महापौर मीनल चौबे का दिखा देशी अंदाज (ETV Bharat)


कार्यक्रम में पहुंचीं महापौर मीनल चौबे

रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी हरेली उत्सव में शामिल होने मुख्यमंत्री निवास पहुंचीं. उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया और वहां चल रही गतिविधियों का आनंद लिया. लेकिन कार्यक्रम में महापौर का अंदाज तब और दिलचस्प हो गया, जब उनकी नजर पारंपरिक रसूली पर पड़ी. फिर क्या था, महापौर खुद को रोक नहीं पाईं और महिलाओं के साथ रसूली पर झूलने पहुंच गईं.

Hareli festival 2026
हरेली पर महापौर का देशी अंदाज (ETV Bharat)


रसूली पर झूलीं तो लौट आया बचपन

लकड़ी की रसूली पर महापौर के साथ कुछ अन्य महिलाएं भी झूलती नजर आईं. जैसे-जैसे रसूली गोल-गोल घूमी और ऊपर उठी, महापौर के चेहरे पर बचपन वाली खुशी साफ नजर आई. कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो महापौर अपने पद और जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर फिर उसी बचपन में पहुंच गई हों, जहां गांव की गलियों में देशी झूलों का ही अपना अलग रोमांच हुआ करता था. हरेली के इस पारंपरिक झूले ने महापौर को उनके बचपन की यादों से जोड़ दिया.

Hareli festival 2026
हरेली पर महापौर का देशी अंदाज (ETV Bharat)



यही है असली झूला-महापौर

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए महापौर मीनल चौबे ने कहा कि आज रसूली पर झूलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास को प्रदेशवासियों का घर बनाया है. महापौर का कहना था कि ऐसे आयोजन लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं.



आज बचपन की यादें हो गईं ताजा-मीनल चौबे

मीनल चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में हरेली के आयोजन में आकर उनकी बचपन की यादें ताजा हो गई. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति और परंपरा है. रसूली यानी चकरी भी इसी लोक संस्कृति का हिस्सा रही है. बचपन में वे इस तरह के झूलों पर झूला करती थीं और आज दोबारा रसूली पर झूलने का मौका मिला तो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई. महापौर ने कहा कि आज उन्हें रसूली पर झूलने में बहुत मजा आया और उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की शुभकामनाएं भी दी.

Hareli festival 2026
हरेली पर महापौर का देशी अंदाज (ETV Bharat)



बड़े-बड़े आधुनिक झूलों पर बोलीं महापौर

जब बात पारंपरिक रसूली से निकलकर आधुनिक बड़े-बड़े झूलों तक पहुंची तो महापौर मीनल चौबे का जवाब भी बेहद दिलचस्प था. उन्होंने कहा कि आधुनिक बड़े झूलों में वह मजा नहीं है, जो हमारी देशी झूलों में है. महापौर ने कहा कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा से जुड़ी चीजों का आनंद ही अलग है.



''जो मजा रसूली में है, वो आज की चीजों में नहीं''

महापौर ने देशी और आधुनिक झूलों की तुलना करते हुए कहा कि आज की आधुनिक चीजें कुछ समय के लिए अच्छी लग सकती है, लेकिन अपनी परंपरा की चीजों में जो अपनापन और आनंद है, वह कहीं और नहीं. महापौर मीनल चौबे ने कहा कि जो मजा हमारी रसूली में है, जो मजा हमारी पुरानी चीजों में है, वह आज की चीजों में नहीं है. यानी महापौर की नजर में आधुनिक झूले भले ही बड़े हों, ऊंचे हों और चमकदार हों, लेकिन बचपन वाली रसूली की बात ही कुछ और है.



हरेली में दिखा परंपरा और बचपन का संगम

महापौर मीनल चौबे का रसूली पर झूलना हरेली उत्सव का एक ऐसा पल रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और बचपन की यादें एक साथ नजर आई. हरेली जैसे पर्व सिर्फ त्योहार मनाने का मौका नहीं देते, बल्कि अपनी जड़ों और पुरानी परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी देते हैं. मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस उत्सव में रसूली पर झूलती महापौर ने इसी एहसास को और खास बना दिया.

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