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हरेली तिहार 2026: CM विष्णु देव साय ने दी प्रदेशवासियों को बधाई, डॉ. रमन सिंह बोले साय सरकार में मोदी की गारंटी पूूरी

रमन सिंह ने सीएम विष्णु देव साय की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम साय शासन में किसान मजबूत हुए.

CM VISHNU DEO SAI
हरेली तिहार 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 6:03 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के पहले लोकपर्व हरेली तिहार का उत्साह मुख्यमंत्री निवास, नवा रायपुर में भी देखने को मिला. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पारंपरिक परिधान में विधि-विधान से भगवान शिव, गौमाता और कृषि औजारों की पूजा-अर्चना की. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री साय की सरकार में किसानों को मिल रही आर्थिक मजबूती का जिक्र करते हुए 3100 रुपये क्विंटल की दर से धान खरीदी को किसान हित में बड़ा कदम बताया.

हरेली पर मुख्यमंत्री साय ने की पूजा-अर्चना

हरेली तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान शिव और गौमाता की पूजा की. सीएम ने किसानों के कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले नागर, बैला, कुदाली और फावड़ा समेत कृषि औजारों की भी पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अच्छी बारिश, भरपूर फसल, किसानों की समृद्धि और सभी परिवारों की सुख-खुशहाली की कामना की.

हरेली तिहार 2026 (ETV Bharat)



डॉ. रमन सिंह ने की सीएम की तारीफ

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसान और कृषि मजबूत हुए हैं. उन्होंने कहा कि जब किसान का घर खुशहाल होगा, खलिहान भरा रहेगा और गांवों में तरक्की होगी, तभी छत्तीसगढ़ की वास्तविक प्रगति संभव है. डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री साय की सरकार की धान खरीदी नीति का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के घर में खुशहाली और उनके खलिहान को भरने की दिशा में सरकार काम कर रही है. उन्होंने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी को किसान हित से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री साय को देश का पहला मुख्यमंत्री बताया, जो इस दर पर धान खरीद रहे हैं.

Hareli Tihar 2026
हरेली तिहार पर CM साय ने दी प्रदेशवासियों को बधाई (ETV Bharat)
Hareli Tihar 2026
हरेली तिहार पर CM साय ने दी प्रदेशवासियों को बधाई (ETV Bharat)
Hareli Tihar 2026
हरेली तिहार पर CM साय ने दी प्रदेशवासियों को बधाई (ETV Bharat)


हरेली का संदेश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हरेली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति और कृषि के प्रति छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो, खेती-किसानी बेहतर हो और छत्तीसगढ़ में समृद्धि आए, यही उनकी कामना है.

Hareli Tihar 2026
हरेली तिहार पर CM साय ने दी प्रदेशवासियों को बधाई (ETV Bharat)
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हरेली तिहार पर CM साय ने दी प्रदेशवासियों को बधाई (ETV Bharat)
हरेली तिहार के इस आयोजन में कृषि, परंपरा और किसान कल्याण का संदेश प्रमुखता से सामने आया. मुख्यमंत्री साय ने जहां प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दीं, वहीं डॉ. रमन सिंह ने किसान हित में सरकार के प्रयासों को बताते हुए 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदी को सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश किया. आयोजन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित कई सम्मानित लोग मौजूद रहे.

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