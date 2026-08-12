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हरेली तिहार 2026: छत्तीसगढ़िया रंग में रंगा मुख्यमंत्री निवास, पारंपरिक परिधानों में जमकर झूमीं महिलाएं

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हरेली तिहार के कार्यक्रम में महिलाओं का अलग ही उत्साह देखने को मिला. कोई हरी साड़ी पहनकर पहुंची थी, तो किसी ने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी परिधान धारण किया था। महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ पूजा-पाठ किया और हरेली तिहार की परंपराओं को निभाया. आयोजन स्थल पर हर तरफ छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई दी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक और प्रमुख पर्व हरेली तिहार का आयोजन मुख्यमंत्री निवास, नवा रायपुर में उत्साह और उमंग के साथ किया गया. रायपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं इस आयोजन में शामिल होने पहुंचीं. छत्तीसगढ़ी परिधान और हरी साड़ियों में सजी महिलाओं ने पूजा-पाठ किया और हरेली के रंग में रंगकर जमकर उत्सव मनाया.





छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद और झूले का लिया आनंद

तिहार के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी जमकर आनंद लिया. पारंपरिक पकवानों का स्वाद चखने के साथ महिलाओं ने झूला झूला और उत्सव का लुत्फ उठाया. गीत-संगीत और खुशनुमा माहौल के बीच महिलाओं के चेहरों पर हरेली की खुशी साफ दिखाई दी. हरेली तिहार के उत्सव के दौरान महिलाओं का एक बेहद खुशनुमा अंदाज भी देखने को मिला, महिलाएं एक-दूसरे का हाथ पकड़कर गोल-गोल चकरी की तरह घूमती नजर आईं.



हरेली के रंग में सेल्फी का भी दिखा क्रेज

हरेली तिहार के आयोजन में महिलाओं के बीच सेल्फी का भी खासा क्रेज देखने को मिला. कुछ महिलाएं आयोजन स्थल पर अलग-अलग जगहों पर जाकर अपने पारंपरिक परिधान और तिहार की खूबसूरत यादों को कैमरे में कैद करती नजर आईं. कोई सहेलियों के साथ सेल्फी लेती दिखीं, तो कोई आयोजन की साज-सज्जा और उत्सवी माहौल को बैकग्राउंड में रखते हुए तस्वीरें खिंचवाती नजर आईं. महिलाओं में इन पलों को यादगार बनाने और तस्वीरों के जरिए हरेली की खुशियों को संजोने का खास उत्साह दिखाई दिया.





हरेली का रहता है पूरे साल इंतजार-महिलाएं

महिलाओं ने कहा कि हरेली तिहार का उन्हें पूरे साल इंतजार रहता है. इस पर्व की तैयारियां भी पहले से शुरू कर दी जाती हैं. घरों में हरेली मनाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और आज भी लोग पूरे उत्साह के साथ इस तिहार को मनाते हैं. महिलाओं ने बताया कि पहले हरेली का त्योहार मुख्य रूप से घरों, गांवों और मोहल्लों तक ही सीमित रहता था. परिवार और आसपास के लोग मिलकर तिहार मनाते थे. लेकिन अब छत्तीसगढ़ में हरेली के बड़े स्तर पर आयोजन होने लगे हैं. इन आयोजनों में प्रदेश के दूर-दराज इलाकों से भी लोग पहुंचते हैं और सामूहिक रूप से अपनी संस्कृति और परंपरा का उत्सव मनाते हैं.

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