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झारखंड में बीजेपी को मिला नया कुर्मी चेहरा, आजसू के हरेलाल महतो ने थामा कमल, तीन पूर्व CM ने किया वेलकम

सदस्यता ग्रहण समारोह में हरेलाल महतो व भाजपा के वरिष्ठ नेता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड की राजनीति में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आने वाले आजसू पार्टी के नेता रहे हरेलाल महतो भाजपा में शामिल हो गए हैं. बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होकर हरेलाल महतो ने सरायकेला-खरसावां जिले की राजनीति में नए समीकरणों की संभावनाएं बढ़ा दी हैं. उनके भाजपा में शामिल होने के मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

ईचागढ़ में आजसू का प्रमुख चेहरा रहे हैं हरेलाल