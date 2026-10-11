झारखंड में बीजेपी को मिला नया कुर्मी चेहरा, आजसू के हरेलाल महतो ने थामा कमल, तीन पूर्व CM ने किया वेलकम
ईचागढ़ विधानसभा में भाजपा को नया कुर्मी चेहरा मिला है. आजसू के नेता रहे हरेलाल महतो ने भाजपा का दामन थामा है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 11, 2026 at 6:59 PM IST
रांचीः झारखंड की राजनीति में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आने वाले आजसू पार्टी के नेता रहे हरेलाल महतो भाजपा में शामिल हो गए हैं. बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होकर हरेलाल महतो ने सरायकेला-खरसावां जिले की राजनीति में नए समीकरणों की संभावनाएं बढ़ा दी हैं. उनके भाजपा में शामिल होने के मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
ईचागढ़ में आजसू का प्रमुख चेहरा रहे हैं हरेलाल
हरेलाल महतो की पहचान ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आजसू पार्टी के नेता के रूप में रही है. उन्होंने इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश की. उनका भाजपा में शामिल होना ईचागढ़ की आगामी राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है. अब यह देखना अहम होगा कि भाजपा में उनकी भूमिका क्या होती है और पार्टी क्षेत्र में उनके राजनीतिक प्रभाव का किस तरह इस्तेमाल करती है.
भाजपा के साथ एनडीए में है आजसू
हरेलाल महतो का भाजपा में शामिल होना झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि आजसू पार्टी राज्य में भाजपा की प्रमुख सहयोगी रही है. आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो हैं. दोनों दल एनडीए के तहत झारखंड में चुनावी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते रहे हैं. वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी को केवल मांडू विधानसभा सीट पर जीत मिली थी. ऐसे में आजसू के एक प्रमुख क्षेत्रीय नेता का भाजपा में शामिल होना गठबंधन के भीतर नेताओं की राजनीतिक स्थिति और भविष्य की रणनीति के लिहाज से भी चर्चा का विषय बन सकता है.
हरेलाल दो बार ईचागढ़ से रह चुके हैं आजसू उम्मीदवार
हरेलाल महतो ने ईचागढ़ विधानसभा सीट से 2019 और 2024 के चुनाव में आजसू पार्टी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई थी. वर्ष 2019 में झामुमो की सबिता महतो 57,546 वोट हासिल कर विजयी हुई थीं, जबकि हरेलाल महतो को 38,836 वोट मिले थे. भाजपा के प्रत्याशी साधु चरण महतो 38,485 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे.
वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में भी हरेलाल महतो को जीत नहीं मिली. इस बार भी झामुमो की सबिता महतो ने उन्हें 26,523 वोटों के अंतर से पराजित किया. लगातार दो विधानसभा चुनावों में दूसरे स्थान पर रहने के बाद अब हरेलाल महतो ने भाजपा का दामन थाम लिया है. उनके इस फैसले से ईचागढ़ में भाजपा की चुनावी रणनीति और आजसू के स्थानीय संगठन पर पड़ने वाले असर को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो सकती हैं.
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