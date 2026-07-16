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पंतनगर विश्वविद्यालय में 15 दिवसीय 'हरित यज्ञ' अभियान, राज्यपाल ने किया शुभारंभ

रुद्रपुर: उत्तराखंड के लोकपर्व हरेला के अवसर पर गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर से पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दिया गया. राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 15 दिवसीय 'हरित यज्ञ' अभियान का शुभारंभ किया. इस दौरान विश्वविद्यालय ने 50 हजार पौधों के रोपण और संरक्षण का संकल्प लिया. कार्यक्रम में हरित क्रांति से लेकर ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0, आधुनिक कृषि तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और किसान हितैषी शोध पर विशेष जोर दिया गया.

हरेला के अवसर पर गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में 15 दिवसीय 'हरित यज्ञ' अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रहे. उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तराखंड प्रांत प्रचारक डॉ. शैलेन्द्र तथा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप भी मंच पर मौजूद रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ. इसके बाद राज्यपाल ने तराई भवन परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की. साथ ही गांधी हॉल में आयोजित आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि हरेला केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, किसान और मातृभूमि के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है. उन्होंने कहा पंतनगर विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति की नींव रखी थी. अब समय आ गया है कि यही संस्थान 'ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0' का नेतृत्व करे. उन्होंने कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डेटा साइंस, जल संरक्षण, कार्बन प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल दिया. उन्होंने कहा भविष्य की खेती जलवायु अनुकूल, तकनीक आधारित और किसान-केंद्रित होनी चाहिए.