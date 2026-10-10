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बिहार में हार्डवेयर दुकानदार की गोली मारकर हत्या, बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटते समय वारदात

रोते बिलखते मृतक के परिजन ( ETV Bharat )

हार्डवेयर दुकानदार की गोली मारकर हत्या