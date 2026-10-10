बिहार में हार्डवेयर दुकानदार की गोली मारकर हत्या, बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटते समय वारदात
भोजपुर में एक हार्डवेयर दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप है. रिपोर्ट- आलोक कुमार भारती
Published : October 10, 2026 at 11:32 AM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले में अपराधियों के बढ़ते मनोबल ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है. जिले में अपराधी लगातार बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार की सुबह हथियारबंद बदमाशों ने एक हार्डवेयर दुकानदार की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी.
हार्डवेयर दुकानदार की गोली मारकर हत्या
गोढ़ना रोड स्थित मंदिर के पास पुल के पास हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. बदमाशों ने दुकानदार को बेहद करीब से गोली मारी, जिससे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान संदेश थाना क्षेत्र के बड़िहां गांव निवासी पुत्र उपेंद्र कुमार सिंह (36 वर्ष) के रूप में हुई है.
बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटते वक्त वारदात
उपेंद्र कुमार सिंह शहर के वार्ड नंबर-44 स्थित गौतम बुद्ध नगर, गोढ़ना में रहते थे. उनकी नवादा थाना क्षेत्र के न्यू बहिरो में अपनी जमीन पर हार्डवेयर की दुकान और मकान है. मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुमार सिंह शनिवार की सुबह पटना जिले के पालीगंज स्थित अपने ससुराल से आरा लौटे थे. इसके बाद वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे. स्कूल से लौटने के दौरान गोढ़ना रोड मंदिर के पास पुल के समीप हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी.
अस्पताल में इलाज के पहले मौत
गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-1 सुशील कुमार और नवादा थानाध्यक्ष कुमार रजनीकांत सदर अस्पताल पहुंचे.
पुलिस कर रही जांच
पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली. वारदात को किस कारण अंजाम दिया गया और इसमें कौन लोग शामिल हैं, फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
''सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. गोली क्यों मारी गई है जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा. पुलिस छानबीन कर रही है.''- सुशील कुमार, सदर एसडीपीओ-1
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