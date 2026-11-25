हरदोई में बढ़ी ठंड की ठिठुरन, 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का न्यूनतम तापमान, हवा में बढ़ी नमी
हरदोई में न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और हवा में नमी बढ़ने से सुबह-शाम गलन महसूस हो रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 9:50 PM IST
हरदोई: जनपद में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किए जाने से ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जनपद में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 9.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे सुबह और शाम के समय गलन और ठिठुरन काफी बढ़ गई है.
मौसम वेधशाला हरदोई के मौसम प्रेक्षक रमेश चंद्र वर्मा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को जनपद का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री की और गिरावट आई और पारा 9.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वहीं, बुधवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस ही स्थिर बना रहा.
हवा में बढ़ी नमी, शाम ढलते ही तेज हो रही सर्दी: तापमान में गिरावट के साथ ही हवा में नमी के स्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई है. मंगलवार को सुबह की आर्द्रता 79 प्रतिशत और शाम की आर्द्रता 64 प्रतिशत रही थी, जो बुधवार को बढ़कर सुबह 83 प्रतिशत और शाम को 70 प्रतिशत तक पहुंच गई. दिन के समय आसमान पूरी तरह साफ रहने और तेज धूप निकलने से लोगों को दोपहर में ठंड से कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन शाम ढलते ही हवा शांत रहने और नमी बढ़ने के कारण सर्दी का असर तेज हो रहा है. बदलते मौसम और बढ़ती ठंड को देखते हुए सुबह टहलने निकलने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है.
सुबह और देर शाम एहतियात बरतने की जरूरत: मौसम वेधशाला के मौसम प्रेक्षक रमेश चंद्र वर्मा ने कहा कि जनपद में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और यह 9.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हवा में नमी का स्तर भी बढ़ा है, जिससे सुबह और शाम के समय सर्दी का असर अधिक महसूस किया जा रहा है. बढ़ती नमी और गिरते न्यूनतम तापमान के चलते हरदोई में सर्दी का असर लगातार तेज होता जा रहा है. दोपहर की धूप से भले ही कुछ राहत मिल रही हो, लेकिन सुबह और देर शाम के समय लोगों को गलन और ठिठुरन से बचाव के लिए एहतियात बरतनी पड़ रही है.
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