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हरदोई में बढ़ी ठंड की ठिठुरन, 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का न्यूनतम तापमान, हवा में बढ़ी नमी

तापमान गिरने के साथ हवा में बढ़ी नमी, सुबह 83 प्रतिशत तक पहुंची आर्द्रता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: जनपद में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किए जाने से ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जनपद में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 9.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे सुबह और शाम के समय गलन और ठिठुरन काफी बढ़ गई है.

मौसम वेधशाला हरदोई के मौसम प्रेक्षक रमेश चंद्र वर्मा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को जनपद का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री की और गिरावट आई और पारा 9.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वहीं, बुधवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस ही स्थिर बना रहा.