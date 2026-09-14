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हरदोई में बंदर के हमले से अनियंत्रित होकर शारदा नहर में गिरे शिक्षक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

इस हादसे के दौरान बंदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिक्षक पानी के तेज बहाव में बह गए. घटना को लगभग 11 घंटे का समय बीत चुका है.

हरदोई: हरदोई जिले में एक हादसा सामने आया है. सोमवार को बाइक से स्कूल जा रहे प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक बंदर के हमले के कारण अनियंत्रित होकर सीधे शारदा नहर में जा गिरे.

11 घंटे से तलाश में जुटी पुलिस और गोताखोरों की टीम: पुलिस, फ्लड पीएसी और स्थानीय गोताखोरों की टीम लगातार उफनाती नहर में शिक्षक की तलाश कर रही है. अचानक हुए इस हादसे के बाद से परिजनों और विद्यालय स्टाफ का रो-रोकर बुरा हाल है. क्षेत्राधिकारी बिलग्राम रामसूरत सोनकर ने बताया कि तेंदुआ गांव निवासी अवनीश पटेल बालामऊ स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ हैं. सोमवार सुबह वह रोज की तरह अपनी बाइक से स्कूल के लिए निकले थे.

बाइक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकराई: गोसवा नहर के पास पहुंचते ही पेड़ पर बैठे एक बंदर ने अचानक उनके ऊपर छलांग लगा दी. इससे उनकी बाइक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और गाड़ी नहर के पास टकरा गई. संतुलन बिगड़ने के कारण अवनीश पटेल पुल की रेलिंग से टकराते हुए सीधे उफनाती शारदा नहर में जा गिरे. नहर का पानी और बहाव काफी तेज होने की वजह से वे गहरे पानी में बह गए.

तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में आ रही हैं मुश्किलें: घटना के बाद से ही लगातार गोताखोर और फ्लड पीएसी की टीमें नहर का कोना-कोना खंगाल रही हैं. क्षेत्राधिकारी बिलग्राम रामसूरत सोनकर ने भारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया. घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार मुस्तैद बनी हुई हैं. हालांकि नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, फिर भी शिक्षक की खोजबीन लगातार जारी है.

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