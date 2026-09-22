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हरदोई में शिक्षिका को ब्रेन हैमरेज पर मचा बवाल: BEO को कारण बताओ नोटिस, गठित हुई जांच कमेटी

"मैंने कोई फोन नहीं किया, सीडीआर से जांच करा लें": आरोपों पर बोले संडीला बीईओ डॉ. ब्रजेश त्रिपाठी ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संडीला ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय टिमरुख की इंचार्ज सहायक अध्यापिका शाहीन बानो को ब्रेन हैमरेज हो गया. परिजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर फोन पर डांटने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. परिजनों के इन आरोपों के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक तरफ बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की है, वहीं एसडीएम संडीला ने भी अलग से जांच टीम बनाकर जांच शुरू करा दी है. जानकारी देतीं शाहीन बानो की बेटी. (Video Credit: ETV Bharat) बीएसए ने बीईओ को जारी किया कारण बताओ नोटिस: मामले का संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्रा ने त्वरित कार्रवाई की है. बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. ब्रजेश कुमार त्रिपाठी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. इसके साथ ही पूरी घटना की निष्पक्षता से जांच करने के लिए दो अन्य खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई गई है. बीएसए का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और उसी आधार पर आगे की विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी.