हरदोई में शिक्षिका को ब्रेन हैमरेज पर मचा बवाल: BEO को कारण बताओ नोटिस, गठित हुई जांच कमेटी
बीईओ पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद बीएसए ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जांच टीम गठित की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 9:13 PM IST
हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संडीला ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय टिमरुख की इंचार्ज सहायक अध्यापिका शाहीन बानो को ब्रेन हैमरेज हो गया. परिजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर फोन पर डांटने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. परिजनों के इन आरोपों के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक तरफ बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की है, वहीं एसडीएम संडीला ने भी अलग से जांच टीम बनाकर जांच शुरू करा दी है.
बीएसए ने बीईओ को जारी किया कारण बताओ नोटिस: मामले का संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभात मिश्रा ने त्वरित कार्रवाई की है. बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. ब्रजेश कुमार त्रिपाठी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. इसके साथ ही पूरी घटना की निष्पक्षता से जांच करने के लिए दो अन्य खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई गई है. बीएसए का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और उसी आधार पर आगे की विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
स्कूल की रसोई में आग लगने से दो रसोइए झुलसे: उधर, विद्यालय की रसोई में गैस पाइप में आग लगने से दो रसोइयों के झुलसने और पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है. एसडीएम संडीला नारायणी भाटिया ने नायब तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रभारी निरीक्षक को शामिल करते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. यह संयुक्त कमेटी आग लगने के कारणों, लापरवाही और संबंधित सभी पहलुओं की गहन जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. बीमार शिक्षिका शाहीन बानो की बेटी शायमा ने बीईओ पर अवकाश के दौरान फोन कर अमर्यादित लहजे में डांटने, बीआरसी कार्यालय बुलाने और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.
बीईओ ने खारिज किए आरोप, जांच रिपोर्ट का इंतज़ार: परिजनों का दावा है कि इस दबाव के बाद शिक्षिका अचेत हो गईं और अस्पताल में उन्हें ब्रेन हैमरेज होना पाया गया. हालांकि बीईओ डॉ. ब्रजेश त्रिपाठी ने खुद पर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने शिक्षिका को कोई फोन नहीं किया और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से इसकी सच्चाई स्पष्ट हो सकती है. फिलहाल बीएसए और एसडीएम दोनों स्तरों से गठित जांच कमेटियों की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिक गई हैं. प्रशासनिक व विभागीय जांच कमेटियों के गठन के बाद अब मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर होने वाली अगली बड़ी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है.
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