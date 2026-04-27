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पैरेंट्स को SHUT UP बोलने वाली प्रिंसिपल ने मांगी माफी, हरदोई में ABVP का हंगामा, बीएसए ने बैठाई जांच

हरदोई : सनबीम स्कूल में पैरेंट्स को SHUT UP बोलने वाली प्रिंसिपल ने सोमवार को माफी मांग ली. वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने घेराव किया. स्कूल परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा. स्कूल मैनेजमेंट और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई. मामला बढ़ता देख प्रिंसिपल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने का आश्वासन दिया. वहीं बीएसए ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है.

बता दें, सोशल मीडिया पर 24 अप्रैल को हरदोई के कैनाल रोड स्थित सिविल लाइन क्षेत्र के सनबीम स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा एक महिला अभिभावक नीलम वर्मा से तीखी बहस करती दिखाई दे रही हैं और बार-बार 'शट अप' जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं. प्रिंसिपल इतनी ज्यादा भड़की हुई हैं कि उन्होंने एक मिनट के भीतर लगभग 10 बार 'यू शट अप' शब्द का इस्तेमाल किया.

क्या है पूरा मामला : पीड़ित अभिभावक नीलम वर्मा का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन पर नोटबुक और किताबें केवल स्कूल से ही खरीदने का दबाव बनाया. जब इसका विरोध किया, तो प्रिंसिपल अपना आपा खो बैठीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल गुस्से में चिल्लाते हुए महिला को ब्लडी फूल, गंवार और शट अप बोल रही हैं. प्रिंसिपल ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि वह बच्ची का नाम रजिस्टर से काट देंगी और उसे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी.

पीड़ित नीलम वर्मा का कहना है कि उन्हें सरेआम जलील किया गया, जबकि वे केवल अपनी बात रखने गई थीं. उन्होंने शिक्षा विभाग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता नीलम वर्मा का आरोप है कि उनकी बेटी को केवल इस कारण होमवर्क नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने स्कूल से महंगी कॉपियां नहीं खरीदी थीं. जब वह प्रिंसिपल से कुछ दिन की मोहलत मांगने पहुंचीं तो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया.