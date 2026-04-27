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पैरेंट्स को SHUT UP बोलने वाली प्रिंसिपल ने मांगी माफी, हरदोई में ABVP का हंगामा, बीएसए ने बैठाई जांच

सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल और महिला अभिभावक के बीच कॉपी-किताब को लेकर हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है.

ABVP के हंगामे के बाद प्रिंसिपल ने मांगी माफी.
ABVP के हंगामे के बाद प्रिंसिपल ने मांगी माफी. (Photo Credit; ABVP)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 6:50 PM IST

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हरदोई : सनबीम स्कूल में पैरेंट्स को SHUT UP बोलने वाली प्रिंसिपल ने सोमवार को माफी मांग ली. वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने घेराव किया. स्कूल परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा. स्कूल मैनेजमेंट और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई. मामला बढ़ता देख प्रिंसिपल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने का आश्वासन दिया. वहीं बीएसए ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है.

बता दें, सोशल मीडिया पर 24 अप्रैल को हरदोई के कैनाल रोड स्थित सिविल लाइन क्षेत्र के सनबीम स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा एक महिला अभिभावक नीलम वर्मा से तीखी बहस करती दिखाई दे रही हैं और बार-बार 'शट अप' जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं. प्रिंसिपल इतनी ज्यादा भड़की हुई हैं कि उन्होंने एक मिनट के भीतर लगभग 10 बार 'यू शट अप' शब्द का इस्तेमाल किया.

क्या है पूरा मामला : पीड़ित अभिभावक नीलम वर्मा का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन पर नोटबुक और किताबें केवल स्कूल से ही खरीदने का दबाव बनाया. जब इसका विरोध किया, तो प्रिंसिपल अपना आपा खो बैठीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल गुस्से में चिल्लाते हुए महिला को ब्लडी फूल, गंवार और शट अप बोल रही हैं. प्रिंसिपल ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि वह बच्ची का नाम रजिस्टर से काट देंगी और उसे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी.

पीड़ित नीलम वर्मा का कहना है कि उन्हें सरेआम जलील किया गया, जबकि वे केवल अपनी बात रखने गई थीं. उन्होंने शिक्षा विभाग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता नीलम वर्मा का आरोप है कि उनकी बेटी को केवल इस कारण होमवर्क नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने स्कूल से महंगी कॉपियां नहीं खरीदी थीं. जब वह प्रिंसिपल से कुछ दिन की मोहलत मांगने पहुंचीं तो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया.

बीएसए ने जारी किया जांच के लिए आदेश.
बीएसए ने जारी किया जांच के लिए आदेश. (Photo Credit; BSA Office)

वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल की सफाई : वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल ने भी अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो बनाया. प्रिंसिपल का दावा है कि वायरल वीडियो केवल एक छोटा हिस्सा है. उनका आरोप है कि पेरेंट्स फीस कम कराने का दबाव बना रहे थे और स्कूल के काम में बाधा डाल रहे थे. उन्होंने कहा कि वीडियो को अधूरा दिखाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है.

प्रिंसिपल ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि एक संस्थान के मुखिया के तौर पर उन्हें अनुशासन बनाए रखना होता है. अगर कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल स्टाफ या प्रिंसिपल से ऊंची आवाज में बात करता है, तो उसे बाहर जाने के लिए कहना गलत नहीं है. हालांकि, शब्दों के चुनाव पर उन्होंने स्थिति के तनाव को जिम्मेदार ठहराया. स्कूल की प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया है. इसके लिए दिन का चुनाव भी बहुत सोच-समझकर अभिभावक द्वारा किया गया था.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजित सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है. संबंधित स्कूल को वर्ष 2009 में मान्यता दी गई थी और 2014 में कक्षा 6 से 8 तक की स्वीकृति भी दी गई थी. यदि जांच में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम या अन्य नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो स्कूल की मान्यता पर भी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल, तीन सदस्यीय जांच टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें.

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