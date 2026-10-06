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दाम बनाम भुगतान: गन्ना और धान के बीच उलझा अन्नदाता!

हरदोई: दाम पक्का तो भुगतान में देरी का डर! पैसा जल्दी तो मंडी की मनमानी का खतरा! यह है हरदोई के अन्नदाता की वो दुविधा, जो हर साल गन्ने और धान के रकबे को घटाने-बढ़ाने का फैसला तय करती है. इस साल चीनी मिलों ने बकाया तो साफ कर दिया है, लेकिन नए सत्र की शुरुआत और धान की खरीद एक साथ होने से किसानों के सामने मजदूरों और प्रबंधन की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है.

गन्ना Vs धान: बावन, हरियावां और पिहानी ब्लॉकों में चीनी मिलों की नजदीकी के कारण गन्ने का रकबा मजबूत बना हुआ है. वहीं टोडरपुर, शाहबाद और संडीला ब्लॉकों में गन्ने की लोकप्रिय प्रजाति 'Co 0238' में लगे रेड रॉट (लाल सड़न) रोग और फसल में लगने वाले लंबे समय के कारण किसानों ने गन्ने का रकबा घटाकर धान की ओर रुख किया है. जिले में लगभग 60 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो जोखिम कम करने के लिए दोनों फसलें साथ उगाते हैं, जबकि 25 प्रतिशत किसान सिर्फ धान-गेहूं चक्र अपनाते हैं और 15 प्रतिशत किसान पूर्णतः गन्ने पर टिके हैं. कृषि विभाग धान का रकबा सेटेलाइट सर्वे से तय करता है, जबकि गन्ना विभाग केवल पंजीकृत किसानों के सट्टा-सर्वे ('Cane UP' ऐप) के आधार पर डेटा निकालता है, जिससे दोनों के आंकड़ों में 3,000 से 5,000 हेक्टेयर का मामूली अंतर पाया जाता है.

रकबे की खींचतान: जिले में धान और गन्ने के बीच रकबे की होड़ लगातार जारी है. जहां धान कम समय में नकद पैसा देता है, वहीं गन्ना सालभर की निश्चित आय की गारंटी देता है. इस वर्ष 2026-27 में जिले में धान का कुल रकबा लगभग 1.98 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि गन्ने का कुल रकबा लगभग 1.37 लाख हेक्टेयर है. पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो गन्ने के रकबे में धीरे-धीरे उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.

किसानों की दोहरी चुनौती (Photo Credit: ETV Bharat)

सुनिश्चित धान की एमएसपी पर पारदर्शी खरीद इस आगामी सीजन में किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी.- निहारिका, जिला खाद्य विपणन अधिकारी

भुगतान की वास्तविक स्थिति: जिले में कुल 4 निजी चीनी मिलें संचालित हैं और राहत की बात यह है कि वर्तमान में सभी मिलों ने पिछला भुगतान पूरी तरह चुकता कर दिया है. हरियावां चीनी मिल (डीसीएम श्रीराम समूह) ने बावन और हरियावां क्षेत्र के 180 आरक्षित गांवों के किसानों का भुगतान समय पर पूरा किया है. लोनी चीनी मिल (डीसीएम श्रीराम समूह) ने शाहबाद और टोडरपुर क्षेत्र के 160 आरक्षित गांवों का पूरा भुगतान क्लियर कर दिया है. रूपापुर चीनी मिल (उत्तम चीनी मिल समूह) ने पाली, सवायजपुर और भरखनी क्षेत्र के 195 आरक्षित गांवों और बावन चीनी मिल ने सदर क्षेत्र के 120 आरक्षित गांवों के किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान निपटा दिया है. अब चीनी मिलों से गन्ने का पैसा समय पर सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है.

गन्ने की पर्ची या धान का कांटा? (Photo Credit: ETV Bharat)

जिले की सभी चारों चीनी मिलों द्वारा पिछले सत्र का 100 प्रतिशत भुगतान पूर्ण कर लिया गया है और वर्तमान में गन्ने का कोई भी बकाया शेष नहीं है. आगामी पेराई सत्र में भी 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.- निधि गुप्ता, जिला गन्ना अधिकारी

प्रशासनिक निगरानी: गन्ना विभाग द्वारा पेराई सत्र के दौरान पारदर्शी भुगतान व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं. पेराई सत्र में समय से भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए चीनी मिलों को लगातार निर्देश दिए जाते हैं. चीनी और शीरे की बिक्री से प्राप्त राशि का 85 प्रतिशत हिस्सा एस्क्रो बैंक खाते (Escrow Account) में टैग रखा जाता है, जिससे सीधे डीबीटी (DBT) के जरिए किसानों के खातों में समय पर भुगतान भेजा जा रहा है. इसी पारदर्शी व्यवस्था के चलते पिछले सत्र का 100 प्रतिशत भुगतान समय पर संभव हो पाया है. नियमानुसार 14 दिन से अधिक विलंब होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान है, लेकिन यह ब्याज कभी किसानों को नहीं मिल पाता है.

फसल एक, चुनौतियां अनेक! (Photo Credit: ETV Bharat)

भले ही मिलों ने पिछला भुगतान चुकता कर दिया हो और समय पर पैसा दे रही हों, लेकिन गन्ने की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार को इसका समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए- रेखा दीक्षित, किसान नेता

आगामी पेराई सत्र और धान खरीद का टकराव: जिले की चीनी मिलें 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 के बीच पेराई सत्र शुरू करने की तैयारी में है.'CaneUP' पोर्टल के जरिए सट्टा-सर्वे का काम पूरा हो चुका है. घटतौली रोकने के लिए सत्र शुरू होने से पहले सभी बाह्य क्रय केंद्रों के डिजिटल कांटों की जांच अनिवार्य की गई है. दूसरी तरफ, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2026 से जिले में लगभग 110 से 125 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं. जहां सामान्य धान का एमएसपी ₹2,300 और ग्रेड-ए का ₹2,320 प्रति क्विंटल तय किया गया है.

धान की फसल काटते किसान (Photo Credit: ETV Bharat)

धान खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ई-पॉप मशीनों से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद 48 से 72 घंटे के भीतर सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भुगतान किया जाएगा. अक्टूबर-नवंबर में धान की कटाई और गन्ने की छिलाई एक साथ शुरू होने से मजदूरों की किल्लत हो जाती है, जिससे मजदूरी 20 से 30 प्रतिशत बढ़ जाती है और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे साधनों पर भी दबाव बढ़ जाता है.- निहारिका, जिला खाद्य विपणन अधिकारी

गन्ने की कटाई करते किसान (Photo Credit: ETV Bharat)

जमीन पर किसान की जुबानी: ग्राम कुमरपुर निवासी किसान हरीचंद बताते हैं कि मक्का और धान में आवारा पशुओं और मौसम का डर रहता है, जबकि गन्ना खेत में सुरक्षित खड़ा रहता है. अब गन्ने का भुगतान भी सही समय पर मिल रहा है, इसलिए यह एक बेहतर विकल्प है. वहीं ग्राम कुरबी निवासी किसान राम्मू का कहना है कि वे धान को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि 4 महीने में फसल कटती है, पैसा तुरंत खाते में आता है और खेत गेहूं के लिए खाली हो जाता है. किसान जितेन्द्र सिंह चौहान बताते हैं कि गन्ने की बुआई और देखभाल में प्रति बीघा ₹10,000 से ₹15,000 की लागत आती है. अब भुगतान मिलने की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार को गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए.

हरदोई में धान की खेती (Photo Credit: ETV Bharat)

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