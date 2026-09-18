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सई नदी में नहाते समय छूटा दोस्त का हाथ; गहरे पानी में समा गया छात्र, 2 घंटे बाद 200 मीटर दूर मिला शव

साथी सत्येंद्र ने तत्काल गांव की ओर दौड़ लगाकर परिजनों को हादसे की जानकारी दी. खबर मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन रोते-बिलखते नदी किनारे पहुंचे और जलधारा में तलाश शुरू की. लगभग दो घंटे के बाद घटनास्थल से तकरीबन 200 मीटर दूर महुआ घाट के पास से शोभित अचेत अवस्था में मिला. आनन-फानन उसे अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

बताया गया कि सिंधवल मलिहाबाद गांव निवासी विनोद कश्यप का बेटा शोभित कश्यप (15) गुरुवार दोपहर अपने दोस्तों सत्येंद्र, अजय, रामकुमार और सर्वेश के साथ सई नदी में नहाने गया था. नहाने के दौरान शोभित अचानक नदी की गहराई में चला गया और पानी के तेज बहाव में फंसकर डूबने लगा. शोभित को डूबता देख दोस्तों ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ फिसल गया. इसके बाद शोभित पानी में ओझल हो गया.

हरदोई/हमीरपुर : कासिमपुर थाना क्षेत्र से बहने वाली सई नदी में बीते गुरुवार दुखद हादसा हो गया. नदी में नहाते समय गहरे पानी में जाने से 15 वर्षीय छात्र की डूबकर मौत हो गई. साथ नहाने गए दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन हाथ फिसल गया और छात्र उफनाती नदी में समा गया. घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने कड़ी मशक्कत कर करीब दो घंटे बाद महुआ घाट के पास से छात्र का शव बरामद किया.

शोभित छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज में कक्षा नौ में पढ़ता था और अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था. उसकी असमय मौत से छोटे भाई और दो बहनों सहित माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. कासिमपुर थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने बताया कि सई नदी में छात्र के डूबने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. परिजनों और ग्रामीणों की मदद से छात्र के शव को नदी से निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया है. मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

हमीरपुर की विरमा नदी में नहाते समय डूबा अधेड़, मौत

जलालपुर थाना क्षेत्र के बिलगांव गांव में गुरुवार को विरमा नदी में नहाने गए राघवेंद्र (52) की डूबने से मौत हो गई. राघवेंद्र दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करता था. वह मंगलवार को दिल्ली से आया था और बुधवार को राठ में रिश्तेदारी में रुका था.

जलालपुर थानाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि घटना की सूचना 112 के माध्यम से करीब दो बजे मिली थी. पुलिस टीम करीब ढाई बजे मौके पर पहुंच गई थी. घटना के समय रपटे के ऊपर करीब चार इंच पानी बह रहा था. राघवेंद्र गुरुवार सुबह करीब 10 बजे नदी में नहाने गया था. इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे नदी से बाहर निकाला. आननफानन उसे सीएचसी सरीला पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

बताया गया कि राघवेंद्र के परिवार में बेटी मनीषा (26) और बेटा अंकित (23) हैं. बीमारी के चलते पत्नी की करीब सात साल पहले मृत्यु हो गई थी. बेटा अंकित दिल्ली में रहता है और इस समय किसी काम से उत्तराखंड गया है. उसके आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. एसडीएम विकास कुमार यादव ने बताया कि घटना की जांच के लिए हल्का लेखपाल को भेजा गया है. मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी.



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