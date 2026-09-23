ETV Bharat / state

संडीला का ऐतिहासिक झंडा मेला; धूमधाम से निकाली गई शोभायात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब

जय श्रीराम, हनुमान जी के जयकारों और ढोल-नगाड़ों की थाप से गूंजा वातावरण.

संडीला का ऐतिहासिक झंडा मेला;
संडीला का ऐतिहासिक झंडा मेला; (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरदोई : संडीला में भादों मास के अंतिम मंगलवार को पौराणिक और ऐतिहासिक श्री महावीर जी झंडा मेला पूरे धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया. श्री महावीर जी झंडा मेला समिति की देखरेख में आयोजित मेले के दौरान निकाली गई शोभायात्रा में कौमी एकता और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली. जय श्रीराम और हनुमान जी के जयकारों, ढोल-नगाड़ों की थाप और मनमोहक झांकियों के साथ निकली इस शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा.

संडीला में निकाली गई शोभायात्रा में शामिल संत- श्रद्धालु. (Video Credit : ETV Bharat)

आयोजन की शुरुआत में झंडा मेला समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन शैलेश अग्निहोत्री ने अपनी पत्नी मीनाक्षी अग्निहोत्री के साथ मंदिर परिसर में विधि-विधान से हवन-पूजन किया. झंडों का पूजन-अर्चन संपन्न होने के बाद शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ. दिन चढ़ने के साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं, साधु-संतों, सामाजिक संगठनों और नगरवासियों का तांता लग गया.

झंडा मेला शोभायात्रा.
झंडा मेला शोभायात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)


शोभायात्रा शोराकोठी से शुरू होकर मुरारेश्वर मंदिर पहुंची. जहां एक घंटे के विश्राम के पश्चात यात्रा गल्लामंडी, रानीजी का शिवाला होते हुए छोटा चौराहा पहुंची. छोटा चौराहा पर ग्रामीण क्षेत्रों से आए झंडों का समागम हुआ. जिसके बाद यात्रा वापस श्री महावीर जी मंदिर के लिए रवाना हुई. शोभायात्रा के मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया और पुष्पवर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ.

झंडा मेला के दौरान लगा भंडारा.
झंडा मेला के दौरान लगा भंडारा. (Photo Credit : ETV Bharat)


मेले की सबसे खूबसूरत तस्वीर कौमी एकता के रूप में सामने आई. छोटा चौराहा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे बढ़कर शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का फूल-मालाओं और मिठाई खिलाकर स्वागत किया. आयोजन के दौरान व्यवस्था और सेवाकार्य में आईआर इंटर कॉलेज तथा सुघरदीन उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर के स्काउट छात्रों ने स्काउट मास्टर यशवंत सिंह और अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में योगदान दिया. कार्यक्रम के दौरान तीर्थराज सिंह, लोकेश सैनी, सुयस गुप्ता, अजय द्विवेदी, कैलाश सोनी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : Jhanda Ji Mela 2023: ऐतिहासिक झंडे जी मेले का आगाज, संसार सिंह ने चढ़ाया दर्शनी गिलाफ

यह भी पढ़ें : Jhandaji Mela 2023: ऐतिहासिक झंडे जी मेले की परिक्रमा करता है बाज, जानिए 347 साल पुराने इस मेले का राज

TAGGED:

SANDILA SHRI MAHAVIR JHANDA MELA
HARDOI SHOBHAYATRA
संडीला का भादों मेला
JHANDA MELA
SANDILA HISTORIC JHANDA MELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.