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संडीला का ऐतिहासिक झंडा मेला; धूमधाम से निकाली गई शोभायात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब

संडीला का ऐतिहासिक झंडा मेला; ( Photo Credit : ETV Bharat )