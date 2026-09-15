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हरदोई में सई नदी में नहाने गए सगे भाई-बहन डूबे, तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम

लखनऊ से बुलाए गए विशेष गोताखोर: सई नदी के गहरे पानी में चल रहा सर्च ऑपरेशन ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई/हमीरपुर: हरदोई जिले के कासिमपुर थाना क्षेत्र स्थित कन्जौरा गांव में मंगलवार को एक हादसा हो गया. सई नदी में नहाने गए दो सगे मासूम भाई-बहन तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए. घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश में जुटी है. कासिमपुर थाना क्षेत्र की ग्राम सभा कन्जौरा के सई नदी पुल के नीचे शाम करीब तीन बजे इकरा (11 वर्ष) और उसका छोटा भाई फजल उर्फ दाऊद (10 वर्ष) नहाने गए थे. स्थानीय लोगों और परिजनों ने शुरू की खोजबीन: इसी दौरान नदी का बहाव तेज होने के कारण दोनों बच्चे गहरे पानी में बह गए. परिजनों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर नदी में काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका. इसके बाद कासिमपुर पुलिस को घटना की तुरंत सूचना दी गई. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी घनश्याम राम और अतिरिक्त इंस्पेक्टर प्रेम पाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. कासिमपुर थाना क्षेत्र के कन्जौरा गांव की घटना. (Photo Credit: ETV Bharat) लखनऊ से बुलाए गए विशेष गोताखोर: नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण स्थानीय लोगों को तलाश में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए लखनऊ से विशेष गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया है. घटना के बाद से चार बेटियों और दो बेटों के पिता मकबूल के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर ग्राम प्रधान छोटेलाल कश्यप और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी: सई नदी के तेज बहाव में लापता हुए दोनों बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों का राहत व बचाव अभियान लगातार जारी है. गोताखोरों की टीम के पहुंचते ही सर्च ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा. पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.