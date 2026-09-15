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हरदोई में सई नदी में नहाने गए सगे भाई-बहन डूबे, तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम

हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में सई नदी में नहाने गए दो सगे मासूम भाई-बहन तेज बहाव में बहकर लापता हो गए.

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लखनऊ से बुलाए गए विशेष गोताखोर: सई नदी के गहरे पानी में चल रहा सर्च ऑपरेशन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 10:05 PM IST

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हरदोई/हमीरपुर: हरदोई जिले के कासिमपुर थाना क्षेत्र स्थित कन्जौरा गांव में मंगलवार को एक हादसा हो गया. सई नदी में नहाने गए दो सगे मासूम भाई-बहन तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए. घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश में जुटी है. कासिमपुर थाना क्षेत्र की ग्राम सभा कन्जौरा के सई नदी पुल के नीचे शाम करीब तीन बजे इकरा (11 वर्ष) और उसका छोटा भाई फजल उर्फ दाऊद (10 वर्ष) नहाने गए थे.

स्थानीय लोगों और परिजनों ने शुरू की खोजबीन: इसी दौरान नदी का बहाव तेज होने के कारण दोनों बच्चे गहरे पानी में बह गए. परिजनों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर नदी में काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका. इसके बाद कासिमपुर पुलिस को घटना की तुरंत सूचना दी गई. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी घनश्याम राम और अतिरिक्त इंस्पेक्टर प्रेम पाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

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कासिमपुर थाना क्षेत्र के कन्जौरा गांव की घटना. (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ से बुलाए गए विशेष गोताखोर: नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण स्थानीय लोगों को तलाश में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए लखनऊ से विशेष गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया है. घटना के बाद से चार बेटियों और दो बेटों के पिता मकबूल के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर ग्राम प्रधान छोटेलाल कश्यप और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं.

रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी: सई नदी के तेज बहाव में लापता हुए दोनों बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों का राहत व बचाव अभियान लगातार जारी है. गोताखोरों की टीम के पहुंचते ही सर्च ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा. पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

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सई नदी में नहाने गए दो सगे मासूम भाई-बहन तेज बहाव में बहे. (Photo Credit: ETV Bharat)

हमीरपुर में 25 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव: सदर कोतवाली क्षेत्र में यमुना पुल से नदी में कूदे 28 वर्षीय युवक प्रशांत श्रीवास का शव करीब 25 घंटे बाद बरामद कर लिया गया. मंगलवार को पीएसी और जल पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर संगम रेलवे ब्रिज से करीब 50 मीटर पहले शव बरामद किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. लक्ष्मीबाई तिराहा निवासी प्रशांत श्रीवास ने सोमवार दोपहर करीब 3 बजे यमुना पुल से नदी में छलांग लगा दी थी.

छलांग लगाने का वीडियो आया सामने: युवक के नदी में कूदने की घटना वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी. घटना का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर देखा जा रहा था. सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई. करीब दो घंटे बाद 15वीं बटालियन पीएसी की टीम प्रमुख शिव शक्ति यादव के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और तेज बहाव के बीच लगातार खोजबीन शुरू की.

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हमीरपुर में प्रशांत श्रीवास का शव मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवती से विवाद के बाद उठाया कदम: जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर करीब दो बजे प्रशांत का यमुना पुल रोड स्थित एक निजी कंपनी में काम करने वाली युवती से विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के बाद प्रशांत ने युवती के कार्यालय में अपना मोबाइल फोन फेंक दिया और वहां से चला गया. इसके कुछ देर बाद उसने यमुना पुल से नदी में छलांग लगा दी. प्रशांत का शव बरामद होने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

परिजनों ने लगाया ब्लैकमेलिंग और उकसाने का आरोप: देर शाम मृतक के परिजन सदर कोतवाली पहुंचे. पत्नी प्रियंका और बहन पिंकी ने आरोप लगाया कि एक युवती प्रशांत को ब्लैकमेल करती थी और वह काफी परेशान था. कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों ने मौखिक रूप से उकसाने का आरोप लगाया है, लेकिन लिखित तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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