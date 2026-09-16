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हरदोई में सई नदी में डूबे दो सगे मासूम भाई-बहन के शव बरामद, 18 घंटे चला NDRF का सर्च ऑपरेशन

कासिमपुर क्षेत्र में सई नदी में डूबे दो सगे भाई-बहन के शव 18 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद कर लिए गए हैं.

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कन्जौरा गांव में छाया मातमी सन्नाटा: 12 साल की इकरा और 10 साल के फजल का शव मिलने से कोहराम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 6:44 PM IST

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हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कासिमपुर थाना क्षेत्र की ग्राम सभा कन्जौरा के पास सई नदी में नहाते समय डूबे दो मासूम बच्चों के शवों को 18 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम, स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से स्टीमर के जरिए नदी में चलाए गए गहन तलाश अभियान के बाद बुधवार को दोनों बच्चों के शव अलग-अलग स्थानों से मिले.

मंगलवार को ग्राम कन्जौरा निवासी मकबूल की पुत्री इकरा (12 वर्ष) और पुत्र मोहम्मद फजल (10 वर्ष) सई नदी में नहाने गए थे, जहां गहराई और पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से दोनों भाई-बहन नदी में समा गए. घटना की जानकारी ग्राम कोटेदार अशोक कुमार से मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक कासिमपुर घनश्याम राम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

सई नदी से अलग-अलग स्थानों पर मिले शव. (Video Credit: ETV Bharat)

एनडीआरएफ की टीम ने रातभर चलाया सर्च ऑपरेशन: नदी में पानी का बहाव बेहद तेज होने के कारण तुरंत एनडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम को मौके पर बुलाया गया. एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने स्टीमर की मदद से रात भर और बुधवार की सुबह तक लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा. लगभग 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम को सई नदी के पुल से करीब 200 मीटर दूर पहले इकरा का शव मिला. इसके बाद तलाश जारी रखते हुए घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर मोहम्मद फजल का शव भी बरामद कर लिया गया.

मासूमों के शव मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम: दोनों मासूमों के शव मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी संडीला श्लोक गौतम ने बताया कि सई नदी में दो बच्चों के डूबने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की थी. एनडीआरएफ की टीम, पुलिस बल और स्थानीय गोताखोरों के कड़े प्रयासों से 18 घंटे के रेस्क्यू के बाद दोनों बच्चों के शवों को नदी से निकाल लिया गया है.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. सई नदी में घटी इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल छाया हुआ है. पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने के साथ ही सभी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है.

यह भी पढ़ें- हरदोई में सई नदी में नहाने गए सगे भाई-बहन डूबे, तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम

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