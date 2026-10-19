हरदोई सड़क हादसा: मल्लावां-गौसगंज मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार युवकों की मौत
हरदोई के मल्लावां-गौसगंज मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:17 PM IST
हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावां-गौसगंज मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की जान चली गई. कटरा गौसगंज के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. आनन-फानन में जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहां के डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस अचानक हुए हादसे से दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में गहरा शोक छा गया है.
काम खत्म कर घर लौट रहे थे संगीत और अनुराग: अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवकों की पहचान कासिमपुर थाना क्षेत्र के बेहसार गांव के रहने वाले संगीत और अनुराग के रूप में हुई है. ये दोनों युवक मल्लावां में बोरिंग का काम खत्म करने के बाद अपनी बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे. जब वे मल्लावां-गौसगंज मार्ग पर कटरा गौसगंज के नजदीक पहुंचे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और हादसे के दौरान अनुराग छिटककर सड़क किनारे बने एक गहरे तालाब में जा गिरा.
राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचे घायल: घटनास्थल से गुजर रहे कुछ मददगार राहगीरों ने जब अनुराग को तालाब में गिरते देखा, तो उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उसे बाहर निकाला. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. घर पर अपने बेटों के लौटने का इंतजार कर रहे परिजनों को जब इस मनहूस हादसे की खबर मिली, तो उनकी सारी खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. एक ही परिवार और गांव के दो जवान लड़कों की इस तरह अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और हर कोई स्तब्ध है.
पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज: सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस अज्ञात वाहन और उसके फरार चालक की तलाश करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. लगातार हो रहे ऐसे सड़क हादसे मासूम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं, और पुलिस इस मामले में हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.
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