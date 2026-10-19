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हरदोई सड़क हादसा: मल्लावां-गौसगंज मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवार युवकों की मौत

संगीत और अनुराग की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावां-गौसगंज मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की जान चली गई. कटरा गौसगंज के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. आनन-फानन में जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहां के डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस अचानक हुए हादसे से दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में गहरा शोक छा गया है.

काम खत्म कर घर लौट रहे थे संगीत और अनुराग: अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवकों की पहचान कासिमपुर थाना क्षेत्र के बेहसार गांव के रहने वाले संगीत और अनुराग के रूप में हुई है. ये दोनों युवक मल्लावां में बोरिंग का काम खत्म करने के बाद अपनी बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे. जब वे मल्लावां-गौसगंज मार्ग पर कटरा गौसगंज के नजदीक पहुंचे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और हादसे के दौरान अनुराग छिटककर सड़क किनारे बने एक गहरे तालाब में जा गिरा.