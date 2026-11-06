हरदोई में सड़क हादसा: गुड़गांव से लौट रही कार नहर में गिरी, पति-पत्नी और 3 माह के बच्चे की मौत
बिलग्राम थानाक्षेत्र में गुड़गांव से लौट रही कार नहर में गिर गई. हादसे में पति-पत्नी और उनके तीन माह के बच्चे की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:14 PM IST
हरदोई: हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में गुड़गांव से हरदोई लौट रहा एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया. जफरपुर पुलिया के पास अचानक अनियंत्रित होकर उनकी कार गहरी नहर में जा गिरी. इस हादसे में दंपती और उनके तीन माह के बच्चे की मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक अन्य युवक खुशकिस्मती से सुरक्षित बच गया.
सुबह-सुबह राहत और बचाव कार्य की शुरुआत: कार सवार लोग गुड़गांव से हरदोई के चांद बेहटा की तरफ आ रहे थे. शाहपुर मोड़ से आगे जफरपुर पुलिया के पास सुबह करीब चार बजे अचानक कार अनियंत्रित हुई और सीधे पानी से लबालब भरी नहर में समा गई.
हादसे की खबर मिलते ही डायल 112 की टीम पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया और कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से कन्नौज के जिला अस्पताल भेजा गया.
हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की गई जान: अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान 35 वर्षीय रमेश, उनकी 32 वर्षीय पत्नी नीलम और उनके तीन माह के बच्चे के रूप में हुई है. हादसे में 28 वर्षीय आदित्य सिंह सुरक्षित बच गए हैं, जो कार में सवार थे. ये सभी मूल रूप से सुरसा क्षेत्र के ग्राम सर्रा के रहने वाले थे और फिलहाल हरदोई शहर के चांद बेहटा में रह रहे थे.
तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया: क्षेत्राधिकारी बिलग्राम रामसूरत सोनकर ने बताया कि पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से सभी को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया था. कन्नौज पुलिस की तरफ से तीनों शवों का पंचनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीणों की मदद से नहर में डूबी कार को भी बाहर निकाला गया है. इस अचानक हुए हादसे से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई, जिससे परिजनों में चीख-पुकार और कोहराम मचा हुआ है.
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