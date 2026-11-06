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हरदोई में सड़क हादसा: गुड़गांव से लौट रही कार नहर में गिरी, पति-पत्नी और 3 माह के बच्चे की मौत

सुबह 4 बजे पुलिस और ग्रामीणों ने चलाया बचाव अभियान, सुरक्षित बाहर निकले एक युवक की बची जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में गुड़गांव से हरदोई लौट रहा एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया. जफरपुर पुलिया के पास अचानक अनियंत्रित होकर उनकी कार गहरी नहर में जा गिरी. इस हादसे में दंपती और उनके तीन माह के बच्चे की मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक अन्य युवक खुशकिस्मती से सुरक्षित बच गया.

सुबह-सुबह राहत और बचाव कार्य की शुरुआत: कार सवार लोग गुड़गांव से हरदोई के चांद बेहटा की तरफ आ रहे थे. शाहपुर मोड़ से आगे जफरपुर पुलिया के पास सुबह करीब चार बजे अचानक कार अनियंत्रित हुई और सीधे पानी से लबालब भरी नहर में समा गई.

जानकारी देते क्षेत्राधिकारी बिलग्राम रामसूरत सोनकर. (Video Credit: ETV Bharat) हादसे की खबर मिलते ही डायल 112 की टीम पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया और कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से कन्नौज के जिला अस्पताल भेजा गया.