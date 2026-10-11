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हरदोई के पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने ब्रिगू पीक पर फहराया तिरंगा, अब एवरेस्ट फतह की तैयारी

पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ( Photo credit: ETV Bharat )

हरदोई : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के युवा अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही एवं स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार से सम्मानित अभिनीत मौर्य ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का एक बार फिर परिचय दिया है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्थित ब्रिगू पीक पर लगभग 14,108 फीट की ऊंचाई पर भारतीय तिरंगा फहराकर देश और जिले का मान बढ़ाया है.

युवा पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने बताया कि "खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से हमें फ्रेंडशिप पीक का अभियान बीच में ही स्थगित करना पड़ा, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा. हमने वैकल्पिक रणनीति के तहत ब्रिगू पीक पर चढ़ाई की और 14,108 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाया. मेरा अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है."