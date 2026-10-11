हरदोई के पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने ब्रिगू पीक पर फहराया तिरंगा, अब एवरेस्ट फतह की तैयारी
पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने बताया कि 14,108 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:15 PM IST
हरदोई : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के युवा अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही एवं स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार से सम्मानित अभिनीत मौर्य ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का एक बार फिर परिचय दिया है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्थित ब्रिगू पीक पर लगभग 14,108 फीट की ऊंचाई पर भारतीय तिरंगा फहराकर देश और जिले का मान बढ़ाया है.
युवा पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने बताया कि "खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से हमें फ्रेंडशिप पीक का अभियान बीच में ही स्थगित करना पड़ा, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा. हमने वैकल्पिक रणनीति के तहत ब्रिगू पीक पर चढ़ाई की और 14,108 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाया. मेरा अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है."
हरदोई के रहने वाले पर्वतारोही अभिनीत मौर्य अपने चार सदस्यीय दल के साथ फ्रेंडशिप पीक अभियान के लिए हिमाचल प्रदेश गए थे. उन्होंने बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य कुल्लू जिले की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित 17,352 फीट ऊंची फ्रेंडशिप पीक के शिखर पर तिरंगा फहराना था.
उन्होंने बताया कि 27 सितंबर को शुरू हुए इस अभियान के दौरान शुरुआती दिनों में मौसम अनुकूल रहा, लेकिन जैसे-जैसे टीम ऊंचाई की ओर बढ़ी, परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण होती गईं. अत्यधिक बर्फबारी, खतरनाक बर्फीली हवाओं और माइनस तापमान के बीच टीम लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित समिट कैंप तक जा पहुंची थी.
उन्होंने बताया कि लगातार खराब होते मौसम के कारण वास्तविक शिखर तक पहुंचना जान जोखिम में डालने जैसा था. ऐसे में टीम ने सभी सदस्यों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपना समिट मिशन स्थगित कर वापस लौटने का निर्णय लिया.
उन्होंने बताया कि फ्रेंडशिप पीक का लक्ष्य पूरा न होने के बावजूद अभिनीत मौर्य का जज्बा कम नहीं हुआ. उन्होंने अपने अभियान को जारी रखते हुए 5 अक्टूबर को ब्रिगू पीक पर लगभग 14,108 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर अपने संकल्प को पूरा किया.
अभिनीत का मानना है कि पर्वतारोहण में शिखर पर पहुंचना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण अपनी टीम की सुरक्षा और परिस्थितियों का सही आकलन करना भी है. युवा पर्वतारोही अभिनीत मौर्य इससे पहले माउंट एल्ब्रुस, माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या जैसी तीन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पर्वत चोटियों पर भी भारतीय तिरंगा फहरा चुके हैं.
यह भी पढ़ें : लखनऊ की पर्वतारोही पूर्वा धवन ने माउंट रुद्रगैरा पर फहराया तिरंगा; अब एवरेस्ट फतह की तैयारी