हरदोई में हत्यारोपी पति गिरफ्तार; दहेज विवाद में कुल्हाड़ी मार कर पत्नी को उतार दिया था मौत के घाट
सांडी रोड पर घुमइया पुल के पास 11 अक्टूबर को हुई थी सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 12:10 PM IST
हरदोई : कोतवाली पुलिस ने पत्नी की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. पुलिस की प्राथमिक जांच में मामला दहेज हत्या का है. पुलिस इस मामले में विवेचना की बात कह रही है.
बताया गया कि 11 अक्टूबर 2026 को सांडी रोड स्थित घुमईया पुल के पास घुमईया थाना कोतवाली नगर निवासी लल्ला सिंह ने अपनी पत्नी दुर्गा की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी. दुर्गा सवायजपुर थाना क्षेत्र के नगरा गांव की रहने वाली थी. मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर दुर्गा को प्रताड़ित कर रहे थे. इसी विवाद में पति लल्ला सिंह ने हत्या कर दी है.
सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि आरोपी पति को उपनिरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह की अगुवाई में गठित पुलिस टीम ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पति के खिलाफ मु०अ०सं० 732/2026, धारा 80(2)/85 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. विवेचना में तथ्य सामने आने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.