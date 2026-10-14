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हरदोई में हत्यारोपी पति गिरफ्तार; दहेज विवाद में कुल्हाड़ी मार कर पत्नी को उतार दिया था मौत के घाट

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी पति. ( Photo Credit : ETV Bharat )

हरदोई : कोतवाली पुलिस ने पत्नी की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. पुलिस की प्राथमिक जांच में मामला दहेज हत्या का है. पुलिस इस मामले में विवेचना की बात कह रही है.

बताया गया कि 11 अक्टूबर 2026 को सांडी रोड स्थित घुमईया पुल के पास घुमईया थाना कोतवाली नगर निवासी लल्ला सिंह ने अपनी पत्नी दुर्गा की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी. दुर्गा सवायजपुर थाना क्षेत्र के नगरा गांव की रहने वाली थी. मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर दुर्गा को प्रताड़ित कर रहे थे. इसी विवाद में पति लल्ला सिंह ने हत्या कर दी है.