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हरदोई में बाढ़; 30 गांव चपेट में, 40 से अधिक मकान गिरे, 106 परिवार सड़क किनारे कर रहे गुजारा

हरदोई में बाढ़; गांव में घुसा गोमती नदी का पानी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

हरदोई : गोमती और सरायन नदी ने अतरौली और भरावन विकासखंड क्षेत्र में भारी तबाही मचा रखी है. क्षेत्र के करीब 30 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. शिवपुरी और तुलसीपुर क्षेत्र के 106 परिवार अपने घरों को छोड़कर खाद्य सामग्री और मवेशियों को लेकर सड़क किनारे तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं. बाढ़ की वजह से 40 से अधिक कच्चे मकान गिर चुके हैं. खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं. गांवों के रास्ते बंद होने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है.