हरदोई में बाढ़; 30 गांव चपेट में, 40 से अधिक मकान गिरे, 106 परिवार सड़क किनारे कर रहे गुजारा
गोमती और सरायन नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने अतरौली और भरावन विकासखंड क्षेत्र के गांवों में भारी तबाही मचा रखी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 1:06 PM IST
हरदोई : गोमती और सरायन नदी ने अतरौली और भरावन विकासखंड क्षेत्र में भारी तबाही मचा रखी है. क्षेत्र के करीब 30 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. शिवपुरी और तुलसीपुर क्षेत्र के 106 परिवार अपने घरों को छोड़कर खाद्य सामग्री और मवेशियों को लेकर सड़क किनारे तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं. बाढ़ की वजह से 40 से अधिक कच्चे मकान गिर चुके हैं. खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं. गांवों के रास्ते बंद होने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है.
विकासखंड भरावन और अतरौली क्षेत्र के शिवपुरी, तुलसीपुर, कूड़ा, तेरवा, भटपुर, रामपुर, लक्ष्मणपुर, भटपुर कटका, भम्भुआ, कटका कटकी, देवरी, रसुलवा, वृंदावन, पिपरी, महसुआ, भोलाखेड़ा, डालखेड़ा, देवकली, औना, गौड़ी और गोकुला समेत करीब 30 गांवों के हालात बेहद खराब हैं. गांवों के मुख्य रास्तों और संपर्क मार्गों के जलमग्न होने के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. नाव की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है.
बाढ़ का पानी पीएचसी भटपुर, पंचायत भवन, होम्योपैथिक अस्पताल, एएनएम सेंटर, कंपोजिट स्कूल कटका, सामुदायिक शौचालय, प्राथमिक विद्यालय कूड़ा और गौशाला तक पानी भर गया है. जिससे सरकारी सेवाएं और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है. भटपुर पंचायत क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया जारी होने के कारण राजस्व अभिलेखों के आधार पर नुकसान के सटीक आकलन में भी दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि कानूनगो रावेन्द्र सिंह और लेखपाल संतोष द्विवेदी ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर किसानों को सरकारी सहायता का भरोसा दिया है.
ग्रामीणों के अनुसार 25 से 32 हजार बीघे से अधिक क्षेत्र में लगी धान, उड़द और गन्ने की फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी हैं. बेघर हुए परिवारों के सामने खाने-पीने और पशुओं के चारे का गंभीर संकट पैदा हो गया है. भाजपा नेता पंकज शुक्ला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क किनारे शरण लिए 237 ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित करके हर संभव मदद का आश्वासन दिया हैं. बीडीओ अरविंद राजपूत ने बताया कि प्रभावित गांवों में नावों की व्यवस्था कर दी गई है. उच्चाधिकारियों को लगातार स्थिति से अवगत कराया जा रहा है.
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