हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा: छठ पूजा पर घर लौट रहे IT कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट समेत पूरे परिवार की मौत
गंगा एक्सप्रेसवे पर कार डिवाइडर से टकराने से सिंगापुर की कंपनी के वीपी सौरभ उपाध्याय, उनकी पत्नी और दो बच्चों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 6:12 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 6:19 PM IST
हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में एक सड़क दुर्घटना हो गई. सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को हुए इस भीषण हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. नोएडा से छठ पूजा पर्व मनाने के लिए अपने परिवार के साथ निजी कार से प्रयागराज जा रहे एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई.
इस खौफनाक दुर्घटना में पति-पत्नी और उनके दोनों मासूम बच्चों समेत पूरे हंसते-खेलते परिवार की दर्दनाक मौत हो गई है. इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और हर कोई इस परिवार के साथ हुए हादसे से स्तब्ध है.
छठ पूजा मनाने नोएडा से प्रयागराज लौट रहा था परिवार: अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि प्रयागराज के नीम सराय मुंडेरा निवासी सौरभ उपाध्याय पुत्र जय गोविंद उपाध्याय अपनी पत्नी मेनका उपाध्याय और दो बेटों (7 वर्षीय व्योम और डेढ़ वर्षीय शिवोम) के साथ अपनी कार से घर आ रहे थे. वे सभी अपने पैतृक निवास पर छठ पूजा का पावन पर्व मनाने के लिए बहुत उत्साह के साथ निकले थे. मंगलवार को जब उनकी गाड़ी सांडी क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर पिलर संख्या 317 के पास पहुँची, तो वाहन की रफ्तार अत्यधिक तेज होने के कारण चालक उस पर नियंत्रण खो बैठा. अचानक अनियंत्रित हुई कार सीधे जाकर डिवाइडर से जोरदार तरीके से टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का इंजन करीब 20 फीट दूर जा गिरा.
अस्पताल ले जाने पर बच्चों ने भी तोड़ा दम, पुलिस ने संभाला मोर्चा: इस दुर्घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौके पर ही सौरभ उपाध्याय और उनकी पत्नी मेनका उपाध्याय की सांसें थम चुकी थीं, जबकि दोनों मासूम बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारी तत्काल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया. हालांकि अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों मासूम बच्चों ने भी दम तोड़ दिया, जिससे एक ही परिवार के चारों सदस्यों की जान चली गई.
सड़क सुरक्षा की अनदेखी करना पड़ा महंगा: अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि तेज रफ्तार के कारण XUV 300 अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसमें पूरे परिवार की मृत्यु हो गई है. पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर ली है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. छठ पूजा के पावन पर्व पर अपनों के बीच खुशियां बांटने जा रहा यह हंसता-खेलता परिवार इस तरह सड़क हादसे में समाप्त हो गया. तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा की जरा सी अनदेखी एक बार फिर चार अमूल्य जिंदगियों को लील गई, जिससे हर किसी का दिल सहम उठा है.
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में कुओं के दिन बहुरेंगे: नगर निगम की पहल से लुप्त हो रहे जल स्रोत हो रहे पुनर्जीवित, जानिए क्या है प्लान