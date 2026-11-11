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हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा: छठ पूजा पर घर लौट रहे IT कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट समेत पूरे परिवार की मौत

एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में एक सड़क दुर्घटना हो गई. सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को हुए इस भीषण हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. नोएडा से छठ पूजा पर्व मनाने के लिए अपने परिवार के साथ निजी कार से प्रयागराज जा रहे एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई.

इस खौफनाक दुर्घटना में पति-पत्नी और उनके दोनों मासूम बच्चों समेत पूरे हंसते-खेलते परिवार की दर्दनाक मौत हो गई है. इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और हर कोई इस परिवार के साथ हुए हादसे से स्तब्ध है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम. (Video Credit: ETV Bharat) छठ पूजा मनाने नोएडा से प्रयागराज लौट रहा था परिवार: अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि प्रयागराज के नीम सराय मुंडेरा निवासी सौरभ उपाध्याय पुत्र जय गोविंद उपाध्याय अपनी पत्नी मेनका उपाध्याय और दो बेटों (7 वर्षीय व्योम और डेढ़ वर्षीय शिवोम) के साथ अपनी कार से घर आ रहे थे. वे सभी अपने पैतृक निवास पर छठ पूजा का पावन पर्व मनाने के लिए बहुत उत्साह के साथ निकले थे. मंगलवार को जब उनकी गाड़ी सांडी क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर पिलर संख्या 317 के पास पहुँची, तो वाहन की रफ्तार अत्यधिक तेज होने के कारण चालक उस पर नियंत्रण खो बैठा. अचानक अनियंत्रित हुई कार सीधे जाकर डिवाइडर से जोरदार तरीके से टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का इंजन करीब 20 फीट दूर जा गिरा. नोएडा से प्रयागराज जा रहे थे सौरभ उपाध्याय, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)