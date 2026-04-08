हरदोई: गंगा एक्सप्रेसवे पर बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह की कार दुर्घटनाग्रस्त, एयरबैग ने बचाई जान
हरदोई के गंगा एक्सप्रेसवे पर दातागंज भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह की कार बैरियर से टकरा गई. एयरबैग खुलने के कारण विधायक सुरक्षित हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 11:08 PM IST
हरदोई: जनपद के सवायजपुर क्षेत्र में बुधवार को बड़ा सड़क हादसा टल गया. गंगा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 289.3 के पास दातागंज से भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह 'बब्बू' की कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और विधायक बाल-बाल बच गए. विधायक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि वह लखनऊ से दातागंज की ओर जा रहे थे. सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर और उनको चोटें लगी हैं.
बैरियर से टकराई विधायक की फॉर्च्यूनर: थाना प्रभारी प्रिंस कुमार ने बताया कि सफर के दौरान एक्सप्रेसवे पर बीच सड़क में रखे गए एक बैरियर से उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी की टक्कर हो गई.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के सुरक्षा एयरबैग तुरंत खुल गए, जिससे अंदर बैठे लोगों को बड़ी चोट लगने से बचाव हो गया. हादसे में विधायक को मामूली चोटें जरूर आईं, लेकिन उनकी हालत पूरी तरह खतरे से बाहर और सुरक्षित बताई जा रही है. दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य में मदद की.
मौके पर ही प्राथमिक उपचार हुआ: स्थानीय स्तर पर मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से विधायक को मौके पर ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया. इसके बाद उनके लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की गई और उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य दातागंज के लिए रवाना कर दिया गया. हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल जरूर बना रहा. हालांकि, पुलिस प्रशासन की तत्परता के चलते यातायात को जल्द ही सामान्य कर लिया गया.
पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को किनारे करवाया: हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहन को किनारे करवाया और जांच शुरू की. बैरियर सड़क के बीच में किस परिस्थिति में था, इसकी भी पड़ताल की जा रही है. विधायक के समर्थकों को जैसे ही हादसे की खबर मिली, सभी ने उनके सुरक्षित होने पर राहत की सांस ली. फिलहाल विधायक पूरी तरह स्वस्थ हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.
यह भी पढ़ें- यूपी में किसानों के लिए 15 अप्रैल तक फार्मर रजिस्ट्री कराना हुआ अनिवार्य, मेरठ मंडल में 1.77 लाख अन्नदाताओं की PM किसान निधि पर संकट