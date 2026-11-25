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पारिवारिक विवाद में हत्या; मां के साथ मारपीट करने से नाराज बेटे ने पिता को मार डाला, तलाश में जुटी पुलिस

हरदोई में पिता की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

हरदोई : हरदोई कोतवाली क्षेत्र के राधानगर मोहल्ले में मंगलवार को जघन्य वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. यहां पारिवारिक विवाद में एक युवक ने धारदार हथियार से हमला करके पिता की जान ले ली. वारदात के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया है. पुलिस उसकी तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश की बात कह रही है.

वारदात की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी नगर अजीत चौहान. (Video Credit : ETV Bharat) मामला हरदोई जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला राधानगर का है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राधानगर निवासी रामेंद्र सिंह (53) अपनी पत्नी अंजू सिंह के साथ विवाद कर रहे थे. बात बढ़ने पर रामेंद्र ने अंजू को पीटना शुरू कर दिया. इसका उनके पुत्र सत्यम सिंह (28) ने विरोध किया. इस पर पिता और पुत्र के बीच विवाद होने लगा. विवाद बढ़ने पर दोनों में मारपीट होने लगी. इसी दौरान सत्यम सिंह ने रामेंद्र सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से रामेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के खबर फैलते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी.