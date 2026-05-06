Encounter: फिरौती व दुष्कर्म के आरोपी मेहनूर उर्फ शहनूर को हरदोई पुलिस ने किया ढेर, एसओजी प्रभारी घायल
मल्लावां थाना क्षेत्र में 5 मई को ग्राम मटियामऊ के पास खेत में मासूम के शव मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 11:30 AM IST
हरदोई : मल्लावां थाना क्षेत्र में 5 मई को ग्राम मटियामऊ के पास मक्का के खेत में मिले बालक के शव मामले के आरोपी को पुलिस ने बुधवार सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया. मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी भी घायल हुए हैं. आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. घटनास्थल से आरोपी का .32 बोर का पिस्टल, .315 बोर तमंचा, एक मोटरसाइकिल तथा जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं.
एसपी हरदोई अशोक मीणा के अनुसार मल्लावां थाना क्षेत्र का सात वर्षीय पुत्र बीते शुक्रवार की शाम गांव में मेला देखने गया था. जिसके बाद से लौट कर नहीं आया. शनिवार को पिता के मोबाइल पर बच्चे के अपहरण की सूचना देकर एक बदमाश ने सात लाख की फिरौती मांगी गई. पहले घरवालों ने पुलिस को नहीं बताया, लेकिन सोमवार को अपहरणकर्ता का फोन आने पर थाने पर जानकारी दी गई.
इसी बीच बीती 5 मई को ग्राम मटियामऊ के पास मक्का के खेत में बालक का शव मिला. शिनाख्त के बाद घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी. प्राथमिक और फोरेंसिक जांच में बच्चे से दुष्कर्म की बात सामने आई. इसी क्रम में 6 मई को सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र में मौजूद है. पुलिस टीम ने नाकाबंदी लगाकर आरोपी को ललकारा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में आरोपी के गोली लग गई. इसके बाद उसे दबोच लिया गया. कार्रवाई के दौरान एसओजी प्रभारी राजेश कुमार भी घायल हुए हैं. दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां आरोपी मेहनूर उर्फ शहनूर उर्फ मेहनुद्दीन निवासी कन्नौज की मौत हो गई. SOG प्रभारी राजेश कुमार उपचार चल रहा है.
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