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Encounter: फिरौती व दुष्कर्म के आरोपी मेहनूर उर्फ शहनूर को हरदोई पुलिस ने किया ढेर, एसओजी प्रभारी घायल

हरदोई में एनकाउंटर. ( Photo Credit : ETV Bharat )