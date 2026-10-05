हरदोई लव ट्रिप केस; गर्लफ्रेंड को ढाल बनाकर कर रहे थे नशा तस्करी, सरगना समेत 4 शातिर गिरफ्तार
हरदोई की सुरसा थाना पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 2:11 PM IST
हरदोई : सुरसा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर खेल का पर्दाफाश किया है. नशा तस्करी की कहानी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने अनोखा 'मास्टरप्लान' तैयार किया था. हालांकि सर्विलांस की सटीक लोकेशन के आधार पर 'लव ट्रिप' नाम पर हो रही तस्करी का तानाबाना पुलिस ने उधेड़ दिया.
सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि सुरसा पुलिस और सर्विलांस/एसओजी की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपी एक महिला (गर्लफ्रेंड) को ढाल बनाकर तस्करी को अंजाम दे रहे थे. आरोपियों के कब्जे से 14 किलोग्राम अवैध गांजा और घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई है. आरोपियों के नेटवर्क की गहनता से पड़ताल जारी है.
सीओ सिटी के मुताबिक सुरसा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को मुखबिर से खबर मिली थी कि एक उजले रंग की कार से नशीले पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है. सूचना के बाद तुंदवल नहर पुल के पास नाकेबंदी लगाई गई. एक संदिग्ध कार में बैठे कथित लव कपल (तस्करों) को रोक कर तलाशी ली गई. तलाश में कार से 14 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ.
कार में पंकज निवासी मिश्रिख सीतापुर, उसकी गर्लफ्रेंड शालू उर्फ शालिनी, साथी नितिन और हरदोई निवासी शिवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. कड़ाई से हुई पूछताछ में पंकज गांजा तस्करी का सरगना निकला.
पंकज ने बताया कि हाईवे और सीमाओं पर जब भी गाड़ियों की चेकिंग होती है तो अकेली गाड़ियों या सिर्फ पुरुषों वाली गाड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर रहती है. ऐसे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड शालू को इस धंधे में ढाल बनाया. गर्लफ्रेंड के साथ रहने से टोल प्लाजा और पुलिस पिकेट पर बिना जांच के निकल जाते थे.
सीओ सिटी के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि गर्लफ्रेंड के संग 'मास्टरमाइंड' पंकज कोई मामूली अपराधी नहीं है. उस पर पहले से ही एनडीपीएस, पॉक्सो एक्ट, अपहरण और मारपीट के 5 मुकदमे दर्ज हैं. चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.
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