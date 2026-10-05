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हरदोई लव ट्रिप केस; गर्लफ्रेंड को ढाल बनाकर कर रहे थे नशा तस्करी, सरगना समेत 4 शातिर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में नशा तस्कर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

हरदोई : सुरसा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर खेल का पर्दाफाश किया है. नशा तस्करी की कहानी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने अनोखा 'मास्टरप्लान' तैयार किया था. हालांकि सर्विलांस की सटीक लोकेशन के आधार पर 'लव ट्रिप' नाम पर हो रही तस्करी का तानाबाना पुलिस ने उधेड़ दिया.