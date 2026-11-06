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हरदोई में किराए पर कार ले जाकर चालक की हत्याकर शव फेंका, ऐसे हुआ खुलासा

हरदोई: जनपद के थाना बिलग्राम पुलिस ने किराए पर गाड़ी ले जाकर चालक की हत्या करने और इस जघन्य हत्याकांड को सड़क दुर्घटना का रूप देने के शातिराना षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद कराए हैं.



प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 3 नवंबर 2026 को हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुलौली निवासी मोनू उर्फ अमित कुमार ने थाने में लिखित तहरीर दी थी. उसने पुलिस को बताया कि उसका भाई सोनू किराए पर गाड़ी चलाने का कार्य करता था. गत 1 नवंबर 2026 को हरपालपुर थाना क्षेत्र के ईशेपुर निवासी रोहित उर्फ विशाल और अरवल थाना क्षेत्र के बारामऊ निवासी उरवेश उसकी गाड़ी को किराए पर लेकर गए थे. आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से सोनू की हत्या कर दी और इस खौफनाक वारदात को एक सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया था.





वादी भाई की तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. विवेचना के दौरान जैसे-जैसे साक्ष्य सामने आए, पुलिस ने मामले में आयुध अधिनियम (Arms Act) की धाराएं भी बढ़ा दीं. बिलग्राम पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना और साक्ष्यों के आधार पर जाल बिछाकर दोनों नामजद अभियुक्तों रोहित उर्फ विशाल और उरवेश को धर दबोचा.



तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से देशी तमंचा (315 बोर), दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. पुलिस रिकॉर्ड की छानबीन में सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पर पहले से हरपालपुर थाने में मारपीट व बलवा जैसे गंभीर मामलों का आपराधिक इतिहास दर्ज है, जबकि दूसरे अभियुक्त उरवेश के खिलाफ अरवल थाने में मारपीट, रंगदारी और धमकी देने के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.