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टेलीग्राम चैनल पर अश्लील कंटेट से युवक कर रहा था कमाई; हरदोई साइबर पुलिस ने खोला राज

शहर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक रोशन सिंह ने बताया कि रविवार देर रात साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

हरदोई साइबर क्राइम पुलिस ने खोला राज.
हरदोई साइबर क्राइम पुलिस ने खोला राज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 8:31 AM IST

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हरदोई: साइबर पुलिस ने टेलीग्राम के जरिए अश्लील वीडियो और फोटो बेचने के आरोप में प्रयागराज निवासी एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निजी और आपत्तिजनक वीडियो साझा कर उनसे कमाई कर रहा था.

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि उसके चैनलों से बड़ी संख्या में किशोर उम्र के छात्र-छात्राएं जुड़े हुए थे, जो भुगतान करके सामग्री देख रहे थे. आरोपी की पहचान विकास सिंह (28) निवासी थाना क्षेत्र धूमनगंज, प्रयागराज के रूप में हुई है. वह बीटेक की पढ़ाई कर चुका है. इसके पिता भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार विकास ने टेलीग्राम पर कई निजी चैनल बना रखे थे, जहां सब्सक्रिप्शन शुल्क लेकर वीडियो और फोटो उपलब्ध कराए जाते थे.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की तलाश करता था. इसके बाद तकनीकी माध्यमों से उन वीडियो को डाउनलोड कर अपने चैनलों पर अपलोड कर देता था. इन चैनलों तक पहुंचने के लिए लोगों से लगभग 350 रुपए लिए जाते थे. पुलिस को संदेह है कि इसी माध्यम से आरोपी ने बड़ी रकम जुटाई और संपत्ति बनाई.

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर.
पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर. (Photo Credit: ETV Bharat)

पूरा मामला तब सामने आया जब हरदोई के एक युवक ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया कि उसका निजी वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और निजता प्रभावित हुई है. शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने तकनीकी जांच शुरू की और जांच के दौरान टेलीग्राम चैनलों का नेटवर्क सामने आया.

पुलिस ने चैनलों की गतिविधियों को समझने के लिए गुप्त रूप से सब्सक्रिप्शन भी लिया. इसके बाद पता चला कि बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं इन चैनलों से जुड़े हुए थे. जांच में कुछ भुगतान एचडीएफसी बैंक खाते में जाने की जानकारी भी मिली, जो कथित रूप से आरोपी के नाम पर दर्ज है.

शहर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक रोशन सिंह ने बताया कि रविवार देर रात साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामले की जांच कर रही है. घटना सामने आने के बाद अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में चिंता का माहौल है.

लोगों का कहना है कि इंटरनेट के जरिए बच्चों तक इस तरह की सामग्री पहुंचना गंभीर विषय है और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस ने कहा है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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