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हरदोई: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 19 लाख रुपये हड़पने वाले दो शातिर ठग गिरफ्तार

विदेश से चल रहा था ठगी का नेटवर्क, पुलिस जांच में कई राज्यों के बैंक खातों का हुआ खुलासा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: हरदोई जिले में विदेश में आकर्षक नौकरी का लालच देकर एक युवक से 19.16 लाख रुपये ऐंठने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है. हरदोई साइबर क्राइम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से दो शातिर आरोपियों को धर दबोचा. पुलिस ने उनके पास से छह मोबाइल फोन और 35,670 रुपये नकद बरामद किए हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी से साइबर ठगी के इस बड़े जाल की कई कड़ियां सामने आई हैं.

सोशल मीडिया पर पहचान बनाकर झांसे में लिया: यह मामला 20 नवंबर 2025 को सामने आया था जब लाला बाजार निवासी मशहूद अली अंसारी ने पुलिस में लिखित शिकायत दी थी. पीड़ित ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी बातचीत मो. उमर और मो. अली नाम के व्यक्तियों से हुई थी. आरोपियों ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर उससे किस्तों में 19 लाख 16 हजार रुपये ठग लिए. विश्वास जीतने के लिए आरोपियों ने पीड़ित का पासपोर्ट तेलंगाना से कूरियर से मंगाया था जिसे पुलिस ने बरामद कर पीड़ित को लौटा दिया है.

विदेश से संचालित हो रहे थे सोशल मीडिया अकाउंट्स: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. जांच के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स विदेश से चलाए जा रहे थे. ठगी की रकम जिन खातों में जमा कराई गई थी, वे भोपाल, आगरा, फिरोजाबाद, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से जुड़े थे. ठगी की रकम में से करीब 15 लाख रुपये फिरोजाबाद के एटीएम और चेक से निकाले गए थे.