हरदोई: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 19 लाख रुपये हड़पने वाले दो शातिर ठग गिरफ्तार
विदेश में नौकरी का झांसा देकर 19.16 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुरैना से गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:09 PM IST
हरदोई: हरदोई जिले में विदेश में आकर्षक नौकरी का लालच देकर एक युवक से 19.16 लाख रुपये ऐंठने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है. हरदोई साइबर क्राइम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से दो शातिर आरोपियों को धर दबोचा. पुलिस ने उनके पास से छह मोबाइल फोन और 35,670 रुपये नकद बरामद किए हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी से साइबर ठगी के इस बड़े जाल की कई कड़ियां सामने आई हैं.
सोशल मीडिया पर पहचान बनाकर झांसे में लिया: यह मामला 20 नवंबर 2025 को सामने आया था जब लाला बाजार निवासी मशहूद अली अंसारी ने पुलिस में लिखित शिकायत दी थी. पीड़ित ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी बातचीत मो. उमर और मो. अली नाम के व्यक्तियों से हुई थी. आरोपियों ने विदेश में नौकरी का झांसा देकर उससे किस्तों में 19 लाख 16 हजार रुपये ठग लिए. विश्वास जीतने के लिए आरोपियों ने पीड़ित का पासपोर्ट तेलंगाना से कूरियर से मंगाया था जिसे पुलिस ने बरामद कर पीड़ित को लौटा दिया है.
विदेश से संचालित हो रहे थे सोशल मीडिया अकाउंट्स: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. जांच के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स विदेश से चलाए जा रहे थे. ठगी की रकम जिन खातों में जमा कराई गई थी, वे भोपाल, आगरा, फिरोजाबाद, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से जुड़े थे. ठगी की रकम में से करीब 15 लाख रुपये फिरोजाबाद के एटीएम और चेक से निकाले गए थे.
मुरैना से पुलिस की गिरफ्त में आए दो आरोपी: सुराग मिलने के बाद 9 अक्टूबर 2026 को साइबर टीम ने मुरैना में छापेमारी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों में फिरोजाबाद निवासी आदिल और आगरा निवासी योगराज उर्फ जोनी शामिल हैं. पुलिस जांच में पता चला है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दर्ज एक अन्य ठगी के मामले में भी इन दोनों का नाम शामिल था. यह गिरोह विदेशों से फर्जी विज्ञापन चलाकर लोगों को फंसाता था और भारतीय खातों में पैसे ट्रांसफर करवाता था.
सतर्कता ही साइबर ठगी से बचा सकती है: सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि विदेश से संचालित होने वाले इस सिंडिकेट के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है. इस सफल कार्रवाई से फर्जीवाड़ा करने वाले अपराधियों में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे इंटरनेट पर मिलने वाले ऐसे लुभावने ऑफर्स से सावधान रहें. किसी भी अनजान व्यक्ति के खाते में पैसे भेजने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर कर लें.
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