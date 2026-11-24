हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: रेलिंग तोड़कर खाई में गिरी बस, 140 से अधिक यात्री थे सवार
शीशा तोड़कर निकले यात्री, जान-माल का नुकसान नहीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:49 PM IST
हरदोई: हरदोई जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया. पाली थाना क्षेत्र के हड़हा-मलिकपुर गांव के पास हरियाणा के पानीपत से बिहार जा रही यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित हो गई.
खाई में गिरी बस
बस एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए दोनों लेन के बीच बनी खाई में जा गिरी. हादसे के समय बस में 140 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे थे. गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और सभी यात्री सुरक्षित हैं.
पानीपत से बिहार जा रही थी बस
मिली जानकारी के अनुसार, बस में सवार सभी यात्री बिहार जा रहे थे. अचानक चालक का बस से नियंत्रण हटने के बाद बस तेज रफ्तार में रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरी. बस के खाई में गिरते ही भीतर सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई यात्री जान बचाने के लिए बस का शीशा तोड़कर बाहर निकले और सुरक्षित बाहर आने के बाद राहत की सांस ली.
क्रेन की सहायता से निकाली गई बस
हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. कुछ ही देर बाद यूपीआईडीए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और बचाव कार्य में जुट गई. आसपास के गांवों के ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए. बाद में यूपीआईडीए की टीम ने क्रेन की मदद से खाई में गिरी बस को बाहर निकलवाया और टोल प्लाजा के कंट्रोल रूम ले जाया गया.
बड़ी संख्या में यात्रियों के सवार होने के बावजूद इस भीषण हादसे में किसी तरह की जनहानि न होने से पुलिस-प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. यूपीआईडीए और पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों और बस की स्थिति को लेकर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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