ETV Bharat / state

हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: रेलिंग तोड़कर खाई में गिरी बस, 140 से अधिक यात्री थे सवार

हरदोई में बस हादसा, खाई में गिरी बस ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई: हरदोई जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया. पाली थाना क्षेत्र के हड़हा-मलिकपुर गांव के पास हरियाणा के पानीपत से बिहार जा रही यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित हो गई.

पानीपत से बिहार जा रही थी हादसे की शिकार बस (Photo Credit; ETV Bharat) खाई में गिरी बस

बस एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए दोनों लेन के बीच बनी खाई में जा गिरी. हादसे के समय बस में 140 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे थे. गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और सभी यात्री सुरक्षित हैं. पानीपत से बिहार जा रही थी बस मिली जानकारी के अनुसार, बस में सवार सभी यात्री बिहार जा रहे थे. अचानक चालक का बस से नियंत्रण हटने के बाद बस तेज रफ्तार में रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरी. बस के खाई में गिरते ही भीतर सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई यात्री जान बचाने के लिए बस का शीशा तोड़कर बाहर निकले और सुरक्षित बाहर आने के बाद राहत की सांस ली.