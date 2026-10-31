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हरदोई बस डिपो में है 224 बसों का बेड़ा, जानिए पूरा हिसाब !

हरदोई बस डिपो का दे रहा प्रॉफिट, फिर भी सुविधाएं भरपूर नहीं. ( ईटीवी भारत )

हरदोई: हरदोई का उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ( UPSRTC ) डिपो जिले और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए आवागमन का सबसे प्रमुख और भरोसेमंद माध्यम है. यहाँ से प्रतिदिन लखनऊ, कानपुर, शाहजहांपुर, बरेली और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के लिए बसों का संचालन किया जाता है.

हरदोई बस डिपो का 224 बसों का बेड़ा दे रहा प्रॉफिट. (ईटीवी भारत)

लखनऊ रूट के वरिष्ठ परिचालक ने बताया कि रूट और किलोमीटर के हिसाब से मानदेय तय होता है और 24 दिन की ड्यूटी और लगभग 6 हजार किलोमीटर का लक्ष्य पूरा करने पर ईपीएफ कटौती के बाद मानदेय करीब 20 हजार रुपये तक बनता है.

हरदोई बस डिपो का 224 बसों का बेड़ा दे रहा प्रॉफिट. (ईटीवी भारत)

इसी मार्ग के दूसरे संविदा परिचालक अरुण कुमार ने बताया कि वे महीने में 5 हजार से 5200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और उन्हें लगभग 13 हजार से 14 हजार रुपये वेतन मिल पाता है.

सिधौली से अजमेर रूट पर बस चलाने वाले संविदा परिचालक दीप सिंह ने बताया कि वे महीने में लगभग 5 हजार से 6 हजार किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, जिससे पीएफ कटौती के बाद उनका मानदेय 10 हजार से 15 हजार रुपये के करीब बनता है.

हरदोई बस डिपो का 224 बसों का बेड़ा दे रहा प्रॉफिट. (ईटीवी भारत)

कर्मचारियों के ढांचे की बात करें तो, डिपो में 12 नियमित चालक और 13 नियमित परिचालक तैनात हैं, जबकि संचालन का मुख्य जिम्मा संविदा कर्मियों के कंधों पर है. बेड़े में 442 संविदा चालक और 150 निगम संविदा परिचालक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इनके साथ ही 150 महिला परिचालक, 6 पीआरडी संविदा परिचालक और 5 सेवानिवृत्त संविदा परिचालक भी कार्यरत हैं.

वहीं, 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी 42 पुरानी बसों का माइलेज़ गिरकर 5.20 किलोमीटर प्रति लीटर रह गया है, जिससे संचालन लागत में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

हरदोई बस डिपो का 224 बसों का बेड़ा दे रहा प्रॉफिट. (ईटीवी भारत)

नई आयशर और टाटा बसों का डीजल माइलेज़ 7 किलोमीटर प्रति लीटर है, जबकि बीएस-6 वाहनों का माइलेज़ 6 किलोमीटर प्रति लीटर दर्ज किया गया है.

ईंधन और परिचालन लागत का हिसाब देखें तो, डिपो में प्रति माह लगभग 4 लाख 20 हजार लीटर डीजल की खपत होती है.

हरदोई बस डिपो का 224 बसों का बेड़ा दे रहा प्रॉफिट. (ईटीवी भारत)

डिपो की कार्यप्रणाली और परिचालन व्यवस्था पर नज़र डालें तो, कुल बेड़े की लगभग 5 प्रतिशत बसें रोजाना मेंटेनेंस के लिए कार्यशाला में खड़ी रहती हैं, जबकि बाकी बसें लगातार सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं. हालांकि, बेड़े में शामिल 42 पुरानी बसें ऐसी हैं जो, 10 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी हैं और जल्द ही इनकी नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जानी है, जबकि अन्य बसें लगभग 2 लाख किलोमीटर के करीब चली हैं.

हरदोई बस डिपो का दे रहा प्रॉफिट, फिर भी सुविधाएं भरपूर नहीं. (ईटीवी भारत)

डिपो के कुल बेड़े में वर्तमान में 224 बसें शामिल हैं, जिनमें से 16 बसें निजी स्वामित्व की अनुबंधित श्रेणी में चलाई जा रही हैं. इस डिपो से रोजाना लगभग 24 हजार से 25 हजार यात्री अपनी मंजिल तक का सफर तय करते हैं, और वित्तीय आंकड़ों के लिहाज़ से यह डिपो लगातार मुनाफे की पटरी पर दौड़ रहा है.

अनुबंधित बसों के लिए सीट क्षमता पर होती निर्धारित होती हैं किराया दरें

अनुबंधित बसों के लिए निगम द्वारा सीट क्षमता के अनुसार दरें निर्धारित की गई हैं. इसमें 40 से 45 सीट वाली नई बस को 6 रुपये 45 पैसे और पुरानी बस को 6 रुपये 55 पैसे प्रति किलोमीटर दिए जाते हैं. 46 से 51 सीट वाली नई बस को 6 रुपये 80 पैसे और पुरानी बस को 6 रुपये 90 पैसे, जबकि 52 या उससे अधिक सीट वाली नई बस को 7 रुपये 15 पैसे और पुरानी बस को 7 रुपये 25 पैसे का भुगतान होता है.

हरदोई बस डिपो का 224 बसों का बेड़ा दे रहा प्रॉफिट. (ईटीवी भारत)

इस भुगतान में से टोल टैक्स, ब्रिज टैक्स, प्रवेश शुल्क, बस अड्डा शुल्क और अग्रिम आरक्षण शुल्क जैसी वसूल की गई राशियां घटाई जाती हैं. अनुबंधित बस में चालक, डीजल और मरम्मत बस मालिक की जिम्मेदारी होती है, जबकि परिचालक परिवहन निगम का रहता है. वर्तमान में हरदोई डिपो में अनुबंध निरस्त या जुर्माना लगाने का कोई मामला सामने नहीं आया है.

हरदोई बस डिपो का 224 बसों का बेड़ा दे रहा प्रॉफिट. (ईटीवी भारत)

मुनाफे में चल रहा है हरदोई बस डिपो, वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुआ 85 करोड़ का फायदा

डिपो के आय और व्यय के वित्तीय आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि हरदोई डिपो हर साल लगातार मुनाफे में चल रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में डिपो की कुल आय 374 करोड़ 23 लाख रुपये रही, जबकि खर्च 329 करोड़ 42 लाख रुपये हुआ, जिससे डिपो को करीब 44 करोड़ 81 लाख रुपये का सीधा लाभ मिला। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय बढ़कर 411 करोड़ 53 लाख रुपये और खर्च 360 करोड़ 20 लाख रुपये रहा, यानी डिपो 51 करोड़ 33 लाख रुपये के फायदे में रहा.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय बढ़कर 431 करोड़ 34 लाख रुपये हुई और खर्च 410 करोड़ 88 लाख रुपये दर्ज हुआ, जिससे डिपो को 20 करोड़ 46 लाख रुपये का मुनाफा प्राप्त हुआ.

चालू वित्तीय वर्ष में सितंबर माह तक डिपो को 239 करोड़ 85 लाख रुपये की आय हुई है, जबकि खर्च 237 करोड़ 31 लाख रुपये हुआ है. बीते वर्ष की तुलना में मुनाफा कम होने की मुख्य वजह डीजल का महंगा होना, विभिन्न रूटों पर टोल टैक्स की अधिकता, कर्मचारियों का वेतन बढ़ना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के बाद से यात्री किराए में बढ़ोतरी न होना है.

हरदोई बस डिपो का 224 बसों का बेड़ा दे रहा प्रॉफिट. (ईटीवी भारत)

पेयजल और शौचालय की स्थिति खराब

दूसरी ओर, डिपो की इस वित्तीय सफलता के इतर यात्री सुविधाओं के मामले में बस स्टेशन परिसर में पेयजल और शौचालय की स्थिति बेहद नाकाफी बनी हुई है. वॉटर कूलर और नल खराब पड़े होने के कारण यात्रियों को पीने के पानी के लिए भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है.

परीक्षा देने आए छात्र चित्रांश ने अपनी परेशानी बयां करते हुए बताया कि बस स्टेशन पर वाटर कूलर और पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कत होती है. वहीं, यात्री रामचंद्र सिंह ने कहा कि बस अड्डे पर पानी के नल और कूलरों के पाइप टूटे पड़े हैं, जिसके कारण दूरदराज से आने वाले लोगों को पीने के पानी के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ती है.

हरदोई बस डिपो का 224 बसों का बेड़ा दे रहा प्रॉफिट. (ईटीवी भारत)

"हरदोई डिपो में कुल 224 बसें संचालित हैं और रोजाना हजारों यात्री सुगम सफर कर रहे हैं. डिपो का संचालन चुस्त-दुरुस्त तरीके से किया जा रहा है और बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, जिससे निकट भविष्य में यात्रियों को उच्चस्तरीय और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी."

हरदोई रोडवेज डिपो ने करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाकर अपनी व्यावसायिक कुशलता का लोहा मनवाया है, लेकिन दूसरी ओर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव डिपो प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है. पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन के विकसित होने के बाद यात्रियों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है.

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