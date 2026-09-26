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हरदोई में सड़क हादसा: अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटे और बहनोई की मौत

हरदोई के बावन रोड पर अनियंत्रित कार की टक्कर से बाइक सवार मां, बेटे और उनके बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई.

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हरदोई सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 6:56 PM IST

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हरदोई: हरदोई जिले में शनिवार को बावन रोड पर सड़क हादसे ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. समुदा गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी.

इस भीषण हादसे में बाइक सवार मां, उनके बेटे और दामाद की मौके पर ही जान चली गई. तीनों लोग घर की गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने जा रहे थे.

जानकारी देते सीओ सिटी अजीत चौहान. (Video Credit: ETV Bharat)

बहन की डिलीवरी के लिए जा रहे थे अस्पताल: लोनार थाना क्षेत्र के भुवनपुरवा गांव निवासी 20 वर्षीय सोहेल अपनी 50 वर्षीया मां गुड्डी और 35 वर्षीय बहनोई रमेश कुमार के साथ बाइक से निकला था. सोहेल की बहन कामिनी को प्रसव के लिए हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाना था. जैसे ही उनकी बाइक बावन रोड पर समुदा गांव के पास पहुंची, सामने से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार: हादसे के तुरंत बाद आरोपी कार चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर भाग खड़ा हुआ. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही कोतवाली शहर पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

फरार ड्राइवर को ढूंढ रही पुलिस: इस हादसे की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया. प्रसव की खुशियों की तैयारी कर रहे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

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